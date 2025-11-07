Sanovel’den Cumhuriyetin 102. yılında ilham veren buluşma: “Geleceğin Kadın Liderleri Resepsiyonu”

Türk ilaç sektörünün lider şirketlerinden Sanovel, Cumhuriyetimizin 102. yılına özel hayata geçirdiği “Cumhuriyetimizin 102. Yılında, 102 Kız Çocuğuna Koçluk Projesi” ile genç kadınların hayallerine dokunmaya devam ediyor. 5 Kasım 2025 tarihinde İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânı Feriye’de gerçekleşen Geleceğin Kadın Liderleri Resepsiyonu’nda, Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversiteli gençler ve Sanovel liderleri bir araya geldi.

Yaklaşık 150 katılımcının bir araya geldiği organizasyonda, seçilen 102 üniversiteli kız öğrenci, Sanovel Yönetim Ekibi ve profesyonel koçluk desteği sağlayacak Sanovel liderleriyle buluştu. “Cumhuriyetimizin 102. Yılında, 102 Kız Çocuğuna Koçluk Projesi” lansmanının gerçekleştirildiği bu özel buluşmada, Cumhuriyetin 102. yılı da coşkuyla kutlandı.

Sanovel’den 102 kız öğrenciye profesyonel koçluk desteği

“Cumhuriyetimizin 102. Yılında, 102 Kız Çocuğuna Koçluk Projesi” kapsamında üniversiteli kız öğrencilere profesyonel koçluk desteği sağlayacak olan Sanovel, toplumsal fayda odağında tasarladığı bu projeyle birlikte, geleceğin lideri olmaya hazırlanan kız öğrencilerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine, kariyer planlarını dizayn etmelerine ve geleceğe hazırlanmalarına destek sağlayacak. Proje kapsamında dünyanın önde gelen koçluk ekollerinden Adler Central Europe tarafından verilen profesyonel eğitimlerle desteklenen Sanovel liderleri ile 102 kız öğrencinin koçluk görüşmeleri bu buluşma ile birlikte başlayacak ve tüm yıl boyunca sürecek. Sanovel, bu anlamlı projeyle birlikte kız çocuklarının eğitim ve kariyer yolculuklarında güçlenmelerini desteklerken fırsat eşitliğine de dikkat çekerek ülkemize ve dolayısıyla geleceğimize katkı sunabilmeyi amaçlıyor.

Cumhuriyet’in kadınlara kazandırdığı güç, projenin temelinde

Sanovel yöneticileri, etkinlikte Cumhuriyetimizin 102. yılına özel hayata geçirilen bu sosyal sorumluluk projesinin, şirketin vizyonunun toplumsal fayda alanındaki en anlamlı yansımalarından biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, Cumhuriyet’in kadınlara kazandırdığı özgüven ve eşitlik anlayışının projenin temelinde yer aldığını belirterek, sosyal sorumluluk bilinciyle yürütülen bu projenin genç kadınların geleceğine ve profesyonel gelişimine güçlü bir destek sunacağını, onlara rehberlik edeceğini ifade ettiler.

Sanovel İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Derya Oral şu açıklamalarda bulundu:

“Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı en kıymetli değerlerden biri, kadınların eğitimde, üretimde, işte, ailede, hayatın her anında eşit şekilde yer alabilmesidir. Sanovel olarak, bu eşitliği güçlendiren her adımın toplumsal gelişim için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu kapsamda toplumsal fayda çerçevesinde dizayn ettiğimiz projemizle birlikte 102 üniversiteli kız öğrencimize profesyonel koçluk desteği sağlamak için yola çıkıyoruz. 102 genç kızımızla çıktığımız bu yolculukta; onların potansiyellerini fark etmelerine, kendi yollarını cesaretle çizmelerine destek sunmayı, onlara ilham olmayı ve hayatlarında güzel izler bırakmayı amaçlıyoruz.”

“Bu proje, bizim için yalnızca bir sosyal sorumluluk çalışması değil; geleceğe yapılan bir yatırımdır"

Sanovel CEO’su Hülya Yalın ise, “Bu proje, bizim için yalnızca bir sosyal sorumluluk çalışması değil; geleceğe yapılan bir yatırımdır. Toplumda kadının ve erkeğin harmoni içinde, eşit fırsatlar tanınarak yer almasının, gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri olduğuna inanıyorum. Sanovel’in her bir çalışanı da bu ülkenin güçlü yarınlarının kadınların katılımıyla mümkün olabileceğine inandığı için projeye gönülden katkı sunuyor. Cumhuriyetimizin 102. yılında başlattığımız, fırsat eşitliği kapsamında önemli bir adım olan bu inisiyatifin, toplumda anlamlı bir sosyal etki oluşturacağına ve genç kızlarımızın geleceğe güvenle ilerlemelerine katkı sunacağına yürekten inanıyorum.