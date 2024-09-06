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Santa Farma‘da üst düzey atama

Dr. Ömür Tanyel, Santa Farma Medikal Direktörlüğü görevine atandı.

Haber Merkezi
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Santa Farma‘da üst düzey atama
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Ekonomi-Kocaeli

Türkiye’nin köklü ilaç firmalarından Santa Farma, 80. yılını kutlarken önemli bir atama gerçekleştirdi. Dr. Ömür Tanyel, Santa Farma Medikal Direktörlüğü görevine atandı.

1994 yılından 2008 yılına kadar Türkiye’nin farklı illerinde hekim olarak görev yapan Tanyel, 2008-2024 yılları arasında Abdi İbrahim İlaç’ta Medikal Müdür, Kıdemli Medikal Müdür ve Grup Medikal Müdür pozisyonlarında görev yaptı. 

Dr. Tanyel, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünden uzmanlığını aldı; 2014-2023 yılları arasında ise, Anadolu Üniversitesi’nde sırasıyla Tarih lisans, Marka Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarını tamamladı.

 

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