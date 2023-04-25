SAP Gold Partneri Çözümevi’nin dijital dönüşüm projesi tamamlandı

Teknoloji sektöründe küresel araştırmalar yapan ABI Research'ün araştırmasına göre, çelik üreticilerinin dijital dönüşüme yaptığı yatırım, 2022 ile 2031 döneminde yüzde 10,9 yıllık bileşik büyüme oranıyla (CAGR) artarak 5,9 milyar dolara ulaşacak. Sektör teknoloji yatırımlarında verimlilik, sürdürülebilirlik ve güvenliği önceliklerken, Türkiye’nin önde gelen yassı çelik üreticilerinden Çolakoğlu Metalurji de SAP S/4HANA dönüşümünün tamamlandığını duyurdu.

SAP Gold Partneri Çözümevi tarafından yapılan açıklamada proje kapsamında, Çolakoğlu Metalurji’nin tüm iş süreçlerinin kurum içi ve dışındaki çevre sistemleriyle entegrasyonunun sağlandığı bildirildi. “S4U Senin Projen” adı verilen çalışmada, ön hazırlıklar da dahil toplam 2 yıllık sürede yeni nesil akıllı ERP (kurumsal kaynak planlama) çözümü SAP S/4HANA’nın tamamlanarak devreye alındığı ifade edildi.

“Yılın en kapsamlı ERP dönüşümünü tamamladık”

Projeyle ilgili bilgi veren Çözümevi Genel Müdürü Gökhan Arıksoy, “Kurumsal uygulama yazılımlarında dünya lideri SAP’nin Türkiye’deki ilk iş ortaklarından biri olan Çözümevi, 26 yıldır çelik dahil birçok endüstride dijital dönüşüm ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayacak yazılım ve danışmanlık çözümleri üretiyor. SAP S/4HANA kullanılarak devreye alınan yılın en kapsamlı dönüşüm projesini, zaman planı ve bütçe hedefi doğrultusunda başarıyla tamamlamamızın ardında, deneyimli danışman kadromuz yer alıyor. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Çolakoğlu üst yönetiminin projeye kesintisiz destek vermesinin ve kilit konumdaki kullanıcıların kararlara katılımının ne kadar önemli olduğunu da bu kapsamlı projeyle bir kere daha görmüş olduk.” dedi.

Hızlı, çevik ve veriye dayalı yönetim tarzı

Gökhan Arıksoy, SAP S/4HANA dönüşüm projesinin Greenfield yaklaşımıyla yani sıfırdan yeni sistem kurulumuyla tamamlandığını belirterek “Çolakoğlu Metalurji, dijital çağda hızlı, çevik ve veriye dayalı yönetim tarzıyla sürdürülebilir şirketler arasında çelik sektörünün öncü şirketlerinden birine dönüştü” ifadesini kullandı.

Yeni nesil akıllı ERP çözümü SAP S/4HANA’nın süreçlere entegrasyonuyla, üretim planlama ve gerçekleştirme, kantar entegrasyonu, lojistik, gümrük ve depo yönetim yazılımları, satış ve sevkiyat yazılımları, mali işler ve hazine uygulamaları, doküman yönetimi iş akışı uygulamaları, e-uygulamalar, online uygulamalar, insan kaynakları gibi çözümler hayata geçirildi.

“Kurumsal dönüşüm projemizle sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunacağız”

Proje hakkında değerlendirmede bulunan Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü Uğur Dalbeler ise şunları söyledi: “Rekabetin yoğun olarak yaşandığı ve dünyanın böylesine hızlı değiştiği günümüzde biz de çelik sektöründeki öncü rolümüzü devam ettirmek için kendimizi sürekli yeniliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu yıl, dijital dönüşüm projemizin en önemli aşamalarından birini daha tamamladık. Kurumsal dijital dönüşümümüzle büyük bir değişim yaratırken, güvenlik ve sürdürülebilirlik konularına da odaklandık. Böylece, kurumsal iş süreçlerimizde, yapay zekâ destekli dijitalleşme ve güvenlik teknolojilerinden maksimum yararlanarak, daha güvenli, sürdürülebilir ve yeni bir modele geçtik. Bu sayede hem daha kârlı ve verimli hem de daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunacağız.”

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