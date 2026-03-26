SAP Türkiye SAP Business Data Cloud sistemini Ankara’da tanıttı

Mehmet KAYA

ANKARA (EKONOMİ) - Kurumsal uygulamalar ve iş odaklı yapay zekâ alanında sayısal yönetim uygulamaları sunan SAP, yapay zekâ uygulamalarının çeşitli safhalarında kullanılan bulut tabanlı SAP Business Data Cloud sistemini Ankara’da tanıttı. SAP iş ortağı Lupe Bilgi Teknolojileri işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte konuşan SAP Türkiye EMEA Satış Sorumlusu Feyza Ermurat ve BDC Türkiye Satış Sorumlusu Feyza Ermurat, yapay zekanın iş süreçlerinde giderek daha fazla kullanıldığını vurguladılar. Lupe Genel Müdürü Seçkin Karabacak da sayısallaşmanın önemini anlattı.

SAP Business Data Cloud’u tanıtan Çözüm Yöneticisi Gökhan Mazlumoğlu, yapay zekanın son kullanıcıda etkinliğinin artırılmasına yönelik bir çözüm geliştirildiğini, yeni bir ürün olarak nitelenmese de CRM uygulamalarının geniş bir yelpazesinde SAP ürünlerinin ürettiği faydanın artırıldığını vurguladı.

SAP’ın yeni yaklaşımında, çeşitli işbirliği yaptığı diğer kuruluşların ürünlerine veri aktarmada esnekleştiğini hatırlatan Gökhan Mazlumoğlu, bu yolla sundukları toplam sistemin hem önceki verileri almada hem de başka kurumsal uygulamalara veri sunmada avantajlar sağladığını kaydetti. Kullanıcının veri alma, işleme, raporlamada yapay zekanın büyük dil modelini de kullanmasına imkân veren ürünler dahil geniş bir esneklik sağladıklarını kaydeden Gökhan Mazlumoğlu, “Tüm veri kaynaklarını SAP olmasa bile bağlayabiliyoruz. Veriyi kullanma katmanı ile veriyi ürüne dönüştürmede yapay zekâ destekli bir sistem oluşturuldu” dedi.

Son dönemde şirketin yaklaşımında esneme olduğunu ve SAP Open Data Ecosystem olarak tanımladıkları kendi uygulamaları üzerindeki verilerin başka kuruluşların uygulamalarında da çalışması-işlenmesine imkân sağlandığını hatırlatan Mazlumoğlu, böylece daha geniş bir kullanım alanı sunduklarını söyledi.

Lupe Genel Müdürü Seçkin Karabacak da verinin etkin kullanmanın ana fayda üreten unsur olduğunu vurgulayarak, “Bugün birçok kurumun elinde ciddi miktarda veri var ama veri sahibi olmak ile veriyi etkin kullanmak aynı şey değil. Asıl farkı yaratan şey, o veriden doğru içgörü üretmek ve bunu iş kararlarına dönüştürebilmek. Yapay zekâ da burada çok heyecan verici bir alan açıyor. Ancak bizce yapay zekâyı doğru konumlandırmak lazım. Yapay zekâ tek başına bir sihir değil. Doğru veri, doğru süreç, doğru sistem altyapısı ve doğru iş hedefiyle birleştiğinde anlamlı hale geliyor” yorumunu yaptı.