SAP Türkiye, "Yarının Proje Liderleri" programı tamamlandı

Kurumsal uygulamalar ve iş odaklı yapay zeka alanında lider SAP, bünyesindeki en büyük çalışan topluluğu Business Women’s Network (İş Kadınları Ağı) ile Coca-Cola İçecek (CCI) Türkiye’nin hayata geçirdiği Gururlu Yüzler Programı inisiyatifi kapsamında, Anadolu Vakfı ve Inlines Consulting iş birliğiyle gerçekleştirilen Yarının Proje Liderleri Programı tamamlandı. Geleceğin teknoloji ve proje yönetimi uzmanlarını yetiştirmek ve Türkiye’deki SAP projelerinde proje yöneticisi olarak çalışacak yetenekli bir iş gücü havuzu oluşturmayı amaçlayan programda, çoğunluğu Anadolu Vakfı bursiyerlerinden oluşan 29 genç katılımcı, 9 haftalık kapsamlı eğitim süreci sonunda mezun olarak sertifikalarını aldı.

Teknik ve davranışsal becerilerini geliştirdi

Gençler, aldıkları “SAP Proje Yönetimi” konulu eğitimde, sadece teknik değil, aynı zamanda proje yönetiminde kritik önem taşıyan davranışsal becerilerini de geliştirdi. Katılımcılar, halihazırda SAP Türkiye’de aktif olarak proje yöneticisi olan profesyonellerin verdiği SAP’nin global Proje Yönetimi Metodolojisi “Activate” eğitimlerinin yanı sıra iletişim, problem çözme, çatışma yönetimi ve müzakere teknikleri gibi davranışsal yetkinlik eğitimleri de aldı. Eğitim süreci boyunca grup çalışmalarıyla öğrendiklerini uygulama fırsatı bulan öğrenciler, kavramsal bilgiyi pratikle eşleştirdi.

“İçerik konusunda kendinizi sürekli geliştirin”

Mezuniyet töreninde konuşan SAP Güney Avrupa Hizmet Satış Direktörü Hande Özümit Cürgül, programın gençleri erken dönemde edindikleri proje yönetimi ve teknik bilgi birikimini uygulamaya teşvik ettiğini belirterek şunları söyledi: “İş hayatında ilk yıllar, herkese soru sorabileceğiniz önemli bir dönem. Bu süreçte kazandığınız deneyim ve uzmanlık, sizi bir sonraki adıma taşıyor. Gençlere tavsiyem, içerik konusunda kendinizi geliştirin ve ‘nasıl yapabilirim?’ sorusunu kendinize her zaman sorun.”

“Pratik imkanı, iş hayatına hızlı uyumu sağlıyor”

Sertifika töreninde konuşan Anadolu Vakfı Genel Müdürü Evrim Hizaler ise proje yönetimi ve yetkinlik programının gençler üzerindeki etkisine dikkat çekerek şunları söyledi: “Anadolu Vakfı olarak, 47 yıldır eğitim ve sağlık alanında toplam fayda ve toplumsal değer üretme konusunda faaliyet gösteriyoruz. Yarının Proje Liderleri de dijital yetkinlikleri geliştirme çabamızda çok önemli bir yer tutuyor. Gençlerin üç temel ihtiyacı var. Kişisel gelişim ile ilgili hızlanma, dijital teknolojiler ve yabancı dil konusundaki yetkinliklerini geliştirme. Bu program sayesinde gençler, mevcut kavramsal bilgilerini pratikle birleştirerek iş hayatına çok daha hızlı adapte olabilme imkânı elde etti.”

“Değer yaratmak ve proje yönetimi çok önemli”

Coca-Cola İçecek, Grup Çalışan İlişkileri ve İnsan Hakları Müdürü Banu Kököz de dijital teknolojilerin iş hayatındaki önemine vurgu yaparak, “Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde işletmelerin geçirdiği dönüşüm ve inovasyon; çevik, başarılı, katma değer yaratan projeler yapmayı daha önemli kılıyor. Bizim gibi çok uluslu şirketlerde proje yönetimi, başarının temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Değer yaratmak için, proje yönetimi çok önemli. Kendi uzmanlığınızın yanında çok farklı disiplinlerle bir arada çalıştığınızda, insan kaynakları, finans, tedarik zinciri, pazarlama gibi birçok konuda da bilgi sahibi oluyorsunuz. Risklerin farkında, planlama yapabilen ve değer yaratan bireyler olarak farkındalığınız artıyor. Bu tür programların gençlere kazandırdığı yetkinlikler, onları iş yaşamında nitelikli insan kaynağı olarak aranan kişiler haline getiriyor” dedi.

Programa katılan her bir katılımcıya SAP Türkiye, CCI, Anadolu Vakfı ve Inlines Consulting çalışanlarından atanan mentorlar, gençlere kariyer yolculuklarını planlama ve öğrenme deneyimlerini güçlendirme konularında destek olurken, eğitimi üstün başarıyla tamamlayan gençler ise ayrıca SAP ekosisteminde mesleki gözlem stajı yapma imkânına da sahip olacak.