Sapro, 2 milyon euro yatırımla üretimde kullandığı suyun kalitesini artırıyor

Ürettiği private label ürünleriyle ıslak mendil üretiminde ve ihracatında önde gelen şirketler arasında yer alan Sapro, ıslak mendil üretiminde kullanılan suyun kalitesini artırmak amacıyla 2 milyon euro yatırımla ‘Ultra Saf Su Arıtma Sistemi’ni hayata geçirdi.

Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık ilkelerine bağlı olarak yatırımlarını sürdüren Sapro, ıslak mendil üretiminde kullanılan proses suyunu, hayata geçirdiği yeni ultra saf su arıtma sistemi sayesinde yüzde 99,99 oranında bakteri, virüs ve mikroplardan arındırıyor.

Geliştirilen yeni su arıtma sistemi, üretilen ıslak mendillerin insan sağlığı için daha güvenli olmasını sağlıyor. Yeni hijyenik su arıtma sistemi, çok aşamalı bir filtreleme sürecine sahip. Bu süreç, suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini iyileştiriyor. Sistem ayrıca, kimyasal kullanmadan hat temizliği yapılmasına da olanak sağlıyor.

Ayda 500 ton su tasarrufu sağlıyor

Gıda endüstrisinde kullanılan düzeyde hijyenik su arıtma sağlayan yeni yatırımları sayesinde ürünlerinin daha da güvenli hale geldiğine dikkat çeken Sapro Genel Müdürü Murat Gönül, "Yeni su arıtma sistemimiz, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık ilkelerimize olan bağlılığımızı gösteren önemli bir yatırım. Bu sistem sayesinde, ürün güvenliğinin yanı sıra hem su tasarrufu yapıyor hem de çevreye duyarlı bir üretim sürecini benimseyerek çevreye olan etkimizi azaltıyoruz. Yeni sistemimiz ayda 500 ton su tasarrufu yapılmasını sağlıyor. Bu, hem şirketimiz hem de gelecek nesiller için önemli bir kazanç." değerlendirmesini yaptı.