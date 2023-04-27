Sapro’ya 10 milyon euroluk işletme kredisi

Ürünlerini 65 ülkeye ihraç eden ve özel markalı ıslak mendil üretiminde Avrupa’nın en büyük dört üreticisinden biri olan Sapro, jenerik viskon kumaşlara kıyasla daha az karbon ayak izi bırakılarak üretilip doğaya dönüşü daha hızlı olan Newipe üretimine yönelik 10 milyon euroluk işletme kredisi aldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) ortak girişimiyle sağlanan fon ile yeni nesil sürdürülebilir kumaşın daha geniş ölçekli üretiminin yanı sıra, işletme sermayesi ihtiyaçları da karşılanmış olacak.

Karbon emisyonu yüzde 14 azaltılarak üretiliyor

Sapro tarafından gerçekleştirilen Newipe, iki farklı teknolojinin bir araya getirilmesi ile tamamen doğal lifler kullanılarak imal ediliyor. Sapro, jenerik viskon kumaşla üretilen ıslak mendillere kıyasla daha yumuşak ve wetlaid kumaşlara kıyasla daha güçlü hale getirilen Newipe ile hem tüketici ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılamayı hem de doğal yaşam döngüsünü desteklemeyi hedefliyor.

Spunlace ve Wetlace teknolojilerinin birleştirilerek geliştirildiği en son üretim teknolojisi ürünü olan Newipe, diğer viskon kumaşlarla kıyaslandığında, bileşenlerinin bir kısmı herhangi bir ön işleme tabi tutulmadan üretim prosesine alındığı için karbon emisyonunu yüzde 14 azaltarak üretiliyor ve biyolojik olarak doğada daha hızlı şekilde tamamen parçalanabiliyor.

“EBRD'nin Blue Ribbon programında yer alıyoruz”

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ortak girişimiyle aldıkları fona ilişkin konuşan Sapro İcra Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü Coşkun Cellek, Sapro’nun ihracattaki öncü kimliğini çevreye duyarlı üretim konusunda da devam ettirdiğini vurguladı.

Sürdürülebilirliğin Sapro’nun öncelikleri arasında yer aldığını belirten Cellek, şunları kaydetti: “Sapro olarak uzun süredir; operasyonel, yönetim ve finansal danışmanlığı kapsayan özel finansman ve sektöre özel danışmanlık çözümleri sunarak şirketlerin mümkün olan en iyi şekilde doğru seçimler yapmasına yardımcı olmasını amaçlayan ve EBRD'nin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yalnızca davet esasına göre şirketlerin dahil olabildiği EBRD'nin Blue Ribbon programında yer almaktayız. Yeni nesil viskon kumaş üretiminde kullanılmak üzere sağladığımız işletme kredisi; sürdürülebilirlik, performans kriterleri, çevresel ve sosyal etkilerin yönetimi alanında sorumlu ve kapsayıcı yönetim anlayışımızın uluslararası piyasalarca da desteklendiğini ortaya koyuyor. Şirketimizin güçlü bilanço ve sermaye yapısını teyit eden bu işleme imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.”