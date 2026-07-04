Şara Enerji halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu

Borsa İstanbul'da Şa-Ra Enerji'nin halka arzında talep toplama tarihleri netleşti.
Şa-Ra Enerji halka arzında 8-9 ve 10 Temmuz'da 3 iş günü süreyle talep toplanacak.
89 milyon adet pay satışı planlanan halka arzda pay başına fiyat 70 TL olacak.
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