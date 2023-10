Saraciye sektörü ‘ithalata karşı’ alarm veriyor

Takip Et

Saraciye Sanayicileri Derneği Başkanı Cemal Aydın, saraciye sektöründeki sorunlara ilişkin bir an önce önlem alınması gerektiğinin altını çizerken, “Döviz kurları uzun süredir enflasyonla paralel yükselmemekte. Bunun yanında TL maliyetler de her geçen gün yükseliyor. Böyle bir durum yaşanınca yurt içinde üretilen ürünlerin maliyetleri, ithal ürünlere göre yüksek kalıyor. Saraciye ürünlerini talep eden firmalar da yurt içinden almak yerine ithalata yöneliyor. Deyim yerindeyse deri ve deri mamulleri sektör temsilcilerimiz kırmızı alarm veriyor. Bu durumun devam etmemesi için bir an önce ithalata karşı koruyucu önlemler alınması gerekiyor. Önlem alınmazsa istihdam azalmaya, ihracat düşmeye devam edecek.” dedi.

Türkiye’deki saraciyeciler son dönemlerde artan ithalattan şikayetçi. Özellikle düşük kalite ve ucuz fiyatlara Çin merkezli Asya Pasifik ülkelerinden gelen niteliksiz ürünlerin ithalatının hızla arttığını dile getiren Saraciye Sanayicileri Derneği Başkanı Cemal Aydın, “Dövizin ülkemizde ucuz olması, özellikle kalite skalası düşük Çin merkezli Asya Pasifik ülkelerinden saraciye ürünlerinin ülkemize yoğun bir şekilde ithal edilmesine sebebiyet veriyor. Bugün, ticaret savaşlarının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz ve ülkeler dünyanın her bölgesinde rakiplerine karşı kendi üreticilerini koruyucu önlemler alıyor. Bu bölgelerden gelen ürünler ülkemize de herhangi bir ilave gümrük vergisi olmadan sokuluyor. Bu da içerideki üreticilere ciddi zarar veriyor. Bu yüzden saraciye sektörü olarak devletimizden koruyucu önlemler bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Saraciye sektörünün son dönemlerde geçirdiği zorlu sürece değinen Cemal Aydın, “Türkiye’de düşük seviyede kalan döviz kurları nedeniyle çantadan cüzdana, kemerden valize kadar birçok ürün ithal ediliyor. Bu da sektörü zor durumda bırakıyor. Türkiye’deki üreticilere sipariş vermek yerine yurt dışındaki üreticilere yüklü siparişler veriliyor. Yerli ve milli üretici hem iç piyasada hem yurt dışı üreticilere karşı haksız rekabette zorlanıyor. Hem ihracatçı hem iç pazara çalışan firmalarımız bu ithalatlar yüzünden düşük kapasitelerde üretim yapıyor ve istihdamımız düşüyor.” dedi.

“İstihdam düşüyor, ihracat azalıyor”

Sorunun çözümünün ülkemizdeki cari açığın azalması için şart olduğunun ve acil olarak koruyucu önlemlerin devreye alınması gerektiğinin altını çizen Cemal Aydın, “Sektörümüzün istihdamı düşüyor, üretim kapasitelerimiz azalıyor, ihracatımız azalıyor. Ülkemizin mevcut ekonomi politikalarının temelini oluşturan sac ayaklarının tamamı bu tehditle karşı karşıya. Biz üreticiler, bu şartlarla rakiplerimizle mücadele edemiyoruz. Bütün devletler her sektörde koruyucu politikaları izliyor ve bunların üretime somut katkıları oluyor. Geçtiğimiz dönemde diğer sektörlerimiz için devletimizin de almış olduğu koruyucu önlemlerin ne kadar yerinde olduğunu bugün rakamlarla görebiliyoruz. Bu desteklerden sektör olarak biz de faydalanmak, rekabet gücümüzü korumak istiyoruz. Sektörümüzde istihdam kaybının yaşanmaması ve ihracatta kazandığımız pazarların kaybedilmemesi için sektörümüzün koruyucu önlemlerle desteklenmesi gerekiyor. Sadece ihracat değil iç piyasaya da çalışıyoruz. Artan ithalat nedeniyle kapasitelerimizi tam anlamıyla kullanamıyoruz. Türkiye’de enflasyonla mücadele devam ederken döviz kurlarının baskılanması ve TL maliyetlerin artması ihracatta rekabet gücümüzü kaybetmemize neden oldu. Bu nedenle saraciye ihracatımız düşüşe geçti. İç piyasamızı kaybetmemiz saraciye sektöründe büyük üretici kayıplarına neden olacaktır. Dolayısıyla saraciye ürünlerinin, uzak doğudan yeterli koruma önlemleri olmadan ülkemize girmesinin önüne geçecek önlemlerin acilen devreye girmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.