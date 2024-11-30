Saran Group’tan Antakya’ya destek: Atatürk Spor Salonu ve Geraldine Saran Etüt Merkezi açıldı

Saran Group, Türkiye’nin geleceği için bilinçli ve sağlıklı bir nesil yetişmesine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve spor alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk projelerini 24 yıldır yürütüyor. “GENÇLER PARKEDE” sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde spor salonları açan Saran Group, bu yıl da Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ün adını taşıyan Atatürk Spor Salonu’nu, Antakya’ da hizmete açtı. Sarı-lacivert renklerle tasarlanan Atatürk Spor Salonu açılış törenine, yerel yöneticilerin yanı sıra, İstanbul’dan gelen iş insanları ve medya mensupları katıldı. 100’ü aşkın davetlinin yer aldığı açılış töreninin ardından, spor salonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildi.

Antakya’da gençlerin faydalanabileceği bu spor salonunun hemen karşısına, bölgedeki çocukların eğitimini desteklemek amacıyla Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın annesinin adını taşıyan “Geraldine Saran Etüt Merkezi” kuruldu.

"Spor salonlarının 26.sını Hatay'da açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Antakya’nın canlanmasına katkı sunacağını düşündüğü bu projeyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Boş beyin şeytanın oyun alanıdır" anlayışıyla devletimizin, gençlerimizin hizmetine sunduğumuz spor salonlarının 26.sını burada, Hatay'da açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kadim kentimiz Hatay çok büyük acılar yaşadı. Yaralarını sarmak için halen büyük gayret içinde. Bu esnada buradaki gençlerimize, çocuklarımıza bir meşgale vermek adına çorbada tuzumuz olabilmişse ne mutlu bize.”