Sardis’ten Figopara’ya altın ödül

Finans sektöründe hayata geçirilen inovasyon ve pazarlama projelerinin başarılarına yer veren Sardis Awards 2024’te ödüller altıncı kez sahiplerini buldu. İşletmelerin finansmana erişimini hızlandıran yeni nesil finans platformu Figopara, “Ürün ve Hizmet İnovasyonu” kategorisinde, platformlar ve finansal hizmet sağlayan kuruluşlar arasında, “Ticari İşletmelere Özel Skorlama ile Fatura Finansmanı” ürünüyle altın ödül almaya hak kazandı.

KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırıyor

Sardis Awards 2024’te altın ödül almaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar; “Ticari işletmelerin tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayan bir platform olma yolunda hizmetlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Ticareti skorlayarak şirketlerin finansmana hızlı ve kolay bir şekilde erişmelerine aracılık ederken, ticaret hacminin artmasına önemli katkılar sağlıyoruz. Bu katkıyı aldığımız ödüllerle perçinlemek ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. İş birliği halinde olduğumuz tüm iş ortaklarımıza ve ekibime teşekkür ediyorum. Ticari işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz.”