Sarı Destek projesiyle D Vitamini bilinci artıyor

Her yıl D Vitamini Günü kapsamında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi “Sarı Destek” ile Orzax, bu yıl eğitime anlamlı bir katkı sundu. Proje kapsamında İstanbul Sarıyer Fahrettin Aslan Ortaokulu’nun duvarları boyandı. Bu yıl, okulun fiziki koşullarını iyileştirmeye yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenen projede, sınıflarını kendi imkânlarıyla güzelleştiren öğretmenlerin çabaları ilham kaynağı oldu.

Renklerin öğrenmeye olan etkisine de vurgu yapılan projede, çocuklara daha sıcak ve canlı bir atmosfer sağlandı. Orzax, proje ile D vitamini eksikliğine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. D vitamini, çocukların büyüme, kemik gelişimi ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde kritik bir rol oynuyor.

“Bir çocuğun dokunduğu her renk, geleceğe umut olarak döner”

Orzax Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl bir parkı yenileyerek çocuklara güvenli bir oyun alanı kazandırdık. Bu yıl ise bir okulun duvarlarını, aslında çocukların hayallerini renklendirdik.

Çocukların daha ilham verici, sıcak, motive edici bir ortamda eğitim alabilmeleri için bu projeye koşulsuz destek sağladık. Sarı Destek büyüyor, çünkü inanıyoruz ki bir çocuğun dokunduğu her renk, geleceğe umut olarak döner.”

“Sağlıklı bir gelecek hem fiziksel sağlıkla hem de ruhsal ve zihinsel gelişimle mümkün”

Orzax Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Müge Turan ise projeye dair: “Hepimiz biliyoruz ki; çocuklar bilgiyle ve ilhamla büyür. Renkli duvarlar, onların iç dünyasını yansıtır. Neşeli bir sınıf ortamı, öğrenme isteğini artırır.

Orzax olarak, çocuklarımızın daha mutlu ve motive bir eğitim hayatı sürdürmesi için gönüllü olduk. D vitamini farkındalığıyla yola çıktık ama gördük ki; sağlıklı bir gelecek hem fiziksel sağlıkla hem de ruhsal ve zihinsel gelişimle mümkün. Bu nedenle eğitimi desteklemek bizim için çok önemli bir sorumluluk. Sarı Destek’i büyütmeye, her yıl daha fazla çocuğa dokunmaya ve bu topraklara umut saçmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Sarı Destek” projesi ile toplumsal etki yaratma hedefini sürdüren Orzax, çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra ruhsal iyi oluş hallerine de katkı sağlamayı önceliklendiriyor. Her yıl farklı bir toplumsal ihtiyaca dokunan bu proje, hem farkındalık yaratıyor hem de pozitif sosyal değişim için bir katalizör görevi üstleniyor. Orzax, önümüzdeki yıllarda da toplum sağlığını çok boyutlu ele alan projelerle etki alanını genişletmeyi hedefliyor.