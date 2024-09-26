Sarıgözoğlu, yeni nesil teknolojilere yönelik çalışmalarını hızlandırdı

MANİSA / EKONOMİ

Dünya devlerinin portföyündeki tüm araçların kabin, bagaj, tavan, kapı, çamurluk, şase gibi bütün sac aksamlarının kalıplarını ve seri imalatını yapan Sarıgözoğlu, elektrikli ve otonom araçlar ile yeni nesil teknolojilere yönelik üretim ve geliştirme çalışmalarına artan bir ivme ile devam ediyor.

Türkiye’nin ilk 500 firması arasında yer alan Sarıgözoğlu; Manisa, Bursa, Aksaray ve Kocaeli olmak üzere dört farklı şehirdeki tesislerinde Ford, Tofaş, Renault, Mercedes, BMW, MAN, Mitsubishi Fuso, Otokar gibi global otomotiv markalarına girdi sağlıyor. Ayrıca, beyaz eşya sektöründe Bosch’a, havacılık sektöründe ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’ye (TUSAŞ) hizmet sunuyor. Sarıgözoğlu, Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN projesine yaptığı katkıdan dolayı TUSAŞ tarafından teşekkür ödülüne de layık görüldü.

Dijitalleşmede önemli adımlar atıldı

Yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı araçların üretiminde stratejik ortak olarak konumlanan Sarıgözoğlu, otomotiv sektöründeki kalıp ve presli parça hizmetlerini sürdürürken, ağır ticari araçların hidrojen yakıt hücrelerine yönelik girdi üretimine de geçti. Almanya, Romanya, Portekiz, Birleşik Krallık, Amerika, Brezilya, Güney Afrika ve Çin’e ihracat yapan firmanın, elektrikli ve otonom araçlar ile yeni nesil teknolojilere yönelik üretim ve geliştirme çalışmaları artan bir ivme ile devam ediyor. Bu bağlamda çevreci teknolojilere uygun süreçler ve makineler kullanmayı referans alıyor. Dijitalleşme stratejisi doğrultusunda, robot ağırlıklı ileri teknoloji makine parkuruna sahip olan Sarıgözoğlu, SAP S/HANA geçişini de bu yılın başında gerçekleştirdi. Hem otomotiv sektöründe hem de yenilikçi enerji çözümlerinde güçlü bir rol üstlenmeye devam eden Sarıgözoğlu, hidrojen yakıt hücreleri alanındaki yatırımları ve işbirlikleriyle, teknolojik gelişmelerle uyumlu bir şekilde büyüyor.

Gölcük Fabrika’da deneme üretimi yapıldı

Gölcük’te tümüyle elektrikli araçların girdilerini üretmeye yönelik bir yatırım yaptıklarını anlatan Sarıgözoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu, “Temmuz ayı başında deneme üretimi yapma hedefini tutturduk. Burada üretilecek komponentler çok yakınımızdaki Ford Otosan fabrikasına saatlik hatta dakikalık periyotlarda sevk edilmiş olacak. Ford Otosan’da sadece teknolojik anlamda bir seviye atlamakla kalınmıyor, aynı zamanda adet anlamında dikey bir büyüme söz konusu. Biz de bütün fabrikalarımızda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ford Otosan’ın Romanya yatırımında da tedarikçisi olduklarını açıklayan Sarıgözoğlu, “Orada üretilen araçların tasarım ve mühendislik girdileri ağırlıkla Türkiye’den gerçekleşiyor. İlk etapta Türkiye’deki fabrikalarımızdan gönderilecek olan bu sevkiyatların ilerleyen zamanda Romanya’da hayata geçirmeyi ön gördüğümüz fabrikamızdan olmasını düşünüyoruz” dedi.

Manisa Kalıp Fabrikası’nı genişletti

İki yıl önce Nikola ve Bosch firmalarıyla üçlü bir işbirliği oluşturarak, hidrojen yakıt hücresi üretmek için Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Sarıgözoğlu, bu yılın başlarında seri üretimine geçtikleri ürünün kapasitesini arttırmak için ek yatırımlar gerçekleştirildiğini söyledi. “Bu konuda 3’lü çalışmanın Türkiye ayağını oluşturmak ve Türkiye’de ilk ve tek olmak bize ayrıca gurur veriyor” diyen Sarıgözoğlu, “Manisa’daki kalıp fabrikasının genişletilmesi ve bu genişleme alanına yeni CNC makinalarının, yeni kaynak robotlarının çalışır halde yerleşimi sonuçlandı. Bu fabrikamızdaki ek üretim tesisi özellikle hidrojen yakıtlı ağır vasıtaların yakıt hücrelerini üretme konusundaki çalışmalarımızda kapasite ve kantite artışı ihtiyacına yanıt verecek. 2022’nin son çeyreğinde deneme üretimlerini gerçekleştirdiğimiz ürünün 2023 yılının başlarından itibaren seri üretimine başlandı. Bu konu çok hızlı gelişecek ve adetler dikey şekilde artacak” dedi.

Ar-Ge Merkezi statüsü kazandı

Sarıgözoğlu, yaklaşık 10 yıldır faal olan Tasarım Merkezi’nin yanı sıra, geçtiğimiz Nisan ayında Bakanlık onayı ile Ar-Ge Merkezi statüsü kazandı. Hem Tasarım Merkezi hem de Ar-Ge Merkezi statüsü ile Manisa Teknokent Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İşbirliği Platformu’nda inovasyon ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmek amacıyla verilen Ticarileşme Ödülü’nü alarak inovasyon kültürünü daha da ileriye taşıdı.