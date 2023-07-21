Sarsılmaz, 100 milyon dolar yatırım projesini hayata geçirdi

Hüseyin GÖKÇE / Fikret YAZICI - DÜZCE

Bu yıl 100 milyon dolarlık yatırım projelerini hayata geçiren Sarsılmaz, uzaktan komutalı, kara ve deniz platformlarındaki silah kulelerinde kullanılabilen kara topu, TUSAŞ ortaklığında kurulan TR Mekatronik bünyesinde üretildi. Silahın, silahlı kuvvetlerin bu kalibrede dışa bağımlılığı en aza indireceği kaydediliyor. Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, Sarsılmaz olarak bir ordunun tüm ihtiyaçlarını üretebilecek kabiliyete sahip olduklarını bildirdi.

Elazığ’da 1880 yılında kurulan Sarsılmaz, bugün 45 saniyede bir silah üretimiyle Avrupa’nın en büyük silah üreticisi konumunda bulunuyor. Bu yıl 16’ncısı düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF öncesi Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş ile Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni ürünlerini tanıttılar.

Şirketin en dikkat çekici ürünlerinden birisi TUSAŞ ile birlikte kurduğu TR Mekatronik bünyesinde üretilen 25 mm kara topu oldu. Uzaktan komutalı, kara ve deniz platformlarındaki silah kulelerinde kullanılabilen ürünün, yüzde 100 yerli olarak tasarımıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu kalibredeki dışa bağımlılığını en aza indirmesi öngörülüyor. NATO standartlarında 25x137 mm mühimmat ateşleyecek şekilde tasarlanan kara topu, zincir mekanizmalı sistemi ile dakikada 200 mermi ateşlemeye olanak sağlıyor.

SAR 556 piyade ve özel harekat operasyonlarında kullanılacak

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, güvenlik güçlerinin hizmetine sunulmak üzere hazırlanan “SAR 556 Hafif Makineli Tüfek” piyadeler yanı sıra özel harekat birimlerinin operasyonlarında da kesintisiz atış yapılabilmesi için tasarlanmış.

Otonom silah sistemi SARBOT IDEF’te gövde gösterisi yapacak

Öte yandan Sarsılmaz bünyesinde yer alan ‘LA2 Dynamics’ firması tarafından üretilen otonom silah sistemi SARBOT da IDEF 23’te yeni yetenekleriyle sahne alacak. Yazılımı ve donanımı tamamen Türk mühendisleri tarafından yapılan SARBOT, öncelikli olarak silahlı kuvvetler personelinin ‘can güvenliği’nin artırılmasını hedefliyor. Sistemin uzaktan kontrol edilebilme özelliği nedeniyle çalışma alanı sadece savunma sanayiyle sınırlı olmayacak. Bunun madencilik sektöründe de iş ve işçi güvenliğini sağlamak üzere de kullanılacağı ifade ediliyor.

“Savunma sanayinin baş aktörlerinden birisi olduk”

Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş; devletin de desteğiyle savunma sanayinde gelişmeleri yönlendiren baş aktörlerden birisi olduklarını söyledi. Sırsalmaz’ın bir ordunun tüm ihtiyaçlarını üretebilecek kabiliyete sahip olduğunu kaydeden Aliş, gerek Ar-Ge gerekse yatırıma ara vermeden devam ettiklerini belirtti ve 2023 yılı içinde 100 milyon dolarlık yatırım projelerini hayata geçirdiklerini bildirdi.

“80’den fazla ülkeye ihracat”

Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz ise tüm üretim süreçlerinde Türk mühendislerle çalıştıklarını belirtirken, ortaya çıkan tüm ürünlerin yerli ve milli olarak hayata geçirildiğini aktardı.

Düzce fabrikasının Avrupa’nın en büyük silah üretim tesisi olduğunu belirten Önyılmaz, “80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en büyük bireysel silah pazarı olan ABD’de de ürünlerimiz yoğun bir beğeni görüyor. Önümüzdeki dönemde de yurt dışı pazarlarda istikrarlı büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 100. yılına özel 2023 adet tabanca üretildi

Öte yandan Sarsılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kurul yıldönümü için SAR 2023 adlı özel bir tabanca üretti. Sadece 2023 adet üretilen tabanca da IDAF 2023’te görücüye çıkacak.