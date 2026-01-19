SARSILMAZ’dan Shot Show’da küresel güç gösterisi

Avrupa’nın en büyük entegre silah üretim tesisine sahip olan SARSILMAZ ve grup şirketleri; farklı çap ve kalibrelerde silah ve mühimmattan, uzaktan komutalı savunma sistemlerine ve yüksek hassasiyetli metal enjeksiyon (MIM) teknolojilerine uzanan geniş ürün ve yetkinlik portföyüyle savunma sanayiinde uçtan uca entegre hizmet sunabilen nadir global yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

Tasarımdan üretime, testten saha kullanımına kadar tüm süreçleri tek çatı altında yöneten bu yapı; operasyonel güvenilirlik, sürdürülebilir kalite ve hızlı adaptasyon avantajı sağlıyor.

Dünyanın en büyük sivil silah pazarı olmasının yanı sıra, en bilinçli, eğitimli ve geri bildirim odaklı kullanıcı kitlesine sahip olan ABD, SARSILMAZ’ın küresel büyüme ve konumlanma stratejisinde kritik bir referans pazarı niteliği taşıyor.

ABD’de yerel yapılanması SARUSA üzerinden faaliyet gösteren SARSILMAZ; yalnızca sivil segmentte değil, birçok eyalette kolluk kuvvetlerinin envanterinde aktif olarak kullanılan ürünleriyle de güvenilirliğini sahada kanıtlamış durumda.

SARSILMAZ, ABD pazarında elde edilen başarıyı diğer coğrafyalar için güçlü bir referans noktası olarak konumlandırıyor.

SARSILMAZ, bu katılımla yalnızca ürünlerini değil; grup şirketleriyle oluşturduğu bütünleşik üretim ve teknoloji gücünü de küresel sektör profesyonelleriyle buluşturuyor.

SARSILMAZ’dan bütünleşik güç, küresel mesaj

SHOT Show’un SARSILMAZ açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken SARSILMAZ Dış Ticaret Genel Müdürü M.Nuri Kızıltan, şu değerlendirmede bulundu:

“SHOT Show, Amerika kıtasındaki müşterilerimizle doğrudan temas kurabildiğimiz, sektörün yönelimlerini yakından takip ettiğimiz ve rekabet gücümüzü sahada ölçtüğümüz en kritik platformlardan biri. ABD, diğer pazarların dikkatle izlediği bir referans noktası.

Bugün SARSILMAZ olarak yalnızca ürün kalitemizle değil; grup şirketlerimizle oluşturduğumuz entegre yapı sayesinde sunduğumuz sürdürülebilir, güvenilir ve bütüncül hizmet anlayışıyla fark yaratıyoruz. Bu sinerjik ‘bütünleşik güç’ ile ABD’den tüm dünyaya net bir mesaj veriyoruz:

Üretim gücümüz, teknolojimiz ve sahada kendini kanıtlamış ürünlerimizle SARSILMAZ size yeter.”

SHOT Show 2026’da entegre yetkinlik sahada

SHOT Show 2026’da SARSILMAZ’ın entegre yapısı; grup şirketlerinin sahaya değer katan uzmanlıklarıyla somutlaşıyor.

Ünimetal, MIM yöntemiyle üretilmiş tabanca ve tüfek parçaları ile ileri üretim süreçlerindeki mühendislik kabiliyetini sergilerken, BPS, farklı çap ve kalibrelerdeki mühimmat üretim gücüyle bu yapıyı tamamlıyor.

BEST Defence’in SARUSA standında sergilenen 12.7 mm UKSS (Uzaktan Komutalı Silah Sistemi) ve LA2 Dynamics’in Türkiye’nin ilk silahlı ve bacaklı robotu SARBOT, BEST Defence ve LA2 Dynamics’in ileri teknoloji gücünü temsil ediyor.

SARSILMAZ, SHOT Show 2026’da; köklü geçmişi, ileri üretim altyapısı ve grup şirketleriyle oluşturduğu sinerjik bütünlük sayesinde, Türkiye’nin savunma sanayiindeki küresel temsil gücünü ABD pazarında bir kez daha güçlü biçimde ortaya koyuyor.

ABD’de tescillenen başarı

Bu yaklaşımın sahadaki en somut örneklerinden biri olan SAR9 ürün ailesi, SAR9 SOCOM modeliyle ABD’de iki kez “Yılın Tabancası” ödülüne layık görüldü. Guns & Ammo dergisi, SAR9 SOCOM Compact modelini kapağına taşıyarak detaylı teknik inceleme ve performans analizine yer verdi.

American Rifleman, SAR9 SC Gen3 modelini “Haftanın Tabancası” seçerken; ergonomi, kompakt yapı ve kullanıcı deneyimine dikkat çekti. RECOIL dergisi ise SAR9 serisini kapsamlı bir teknik analizle ele alarak mühendislik yaklaşımını ve ürün çeşitliliğini detaylandırdı.

Kusursuz atış konforu ve zorlu operasyonel koşullara uygunluğuyla öne çıkan SAR9 SOCOM, Teksas’taki polis departmanlarının envanterinde görev tabancası olarak aktif şekilde kullanılıyor.

Dünyanın en zorlu testlerinden geçen bu platform, özel birliklerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen SAR9 DNA’sını taşıyor.

SARSILMAZ, SARUSA yapılanmasıyla ABD pazarında; hem otoriteler hem de uzman medya tarafından teyit edilen bu başarılarla, dünyanın en büyük ve en rekabetçi pazarında gücünü net biçimde ortaya koyuyor.