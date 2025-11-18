Sarten, Japon ortağı Mitsui & Co ., Ltd. ile 10’uncu yıllarını kutladı

Türkiye’de ambalaj sektöründe faaliyet gösteren, dünya çapında 25 fabrikasında üretim yapan Sarten, Japon ortağı Mitsui ile olan 10 yıllık ortaklık sürecini kutladı. Sarten CEO’su Zeki Sarıbekir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona Mitsui Europe CEO’su Yukinobu Nakano ve iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı. 10 yıllık sürecin ve gelecek planlarının aktarıldığı törende bir konuşma yapan Zeki Sarıbekir, 53 yıldır hizmet veren Sarten’in gelecekte de çevre bilinciyle hareket eden, topluma katkı sunan ve paydaşlarıyla ortak büyüme hedefleyen projeleri hayata geçirerek ‘Güçlü Ortaklık, Sürdürülebilir Gelecek’ vizyonuyla ilerlemeye devam edeceğini belirtti. Geçen 10 yıla baktıklarında çok iyi bir iş yaptıklarını net bir şekilde gördüklerini ifade eden Zeki Sarıbekir, “Küresel bir ailenin parçası olduk ve birlikte büyüdük. Ciroyu iki katından fazla artırdık. Başladığımızda 300 milyon dolardık, şimdi küresel olarak 700 milyon doların üzerine çıktık. Kârlılığımız arttı, fabrika sayımız çoğaldı. Şu anda dünya genelinde 25 fabrikamız var. Yeni şirketler kurduk. Bu yıl da dünya genelinde bazı yeni şirketler açtık ve geleceğe umutla bakıyoruz.” dedi.

2035’te hedef 2 milyar dolar

Geçmiş 10 yıllık değerlendirmenin ardından gelecek 10 yıl için de hedefler açıklayan Zeki Sarıbekir, sözlerini şöyle sürdürdü: “2030 yılında 1 milyar dolar ciroya, 2035 yılında ise 2 milyar dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’deki büyümemizle, mevcut ve yeni işlerimizle cam ambalaj, alüminyum gibi yeni alanlarla da dünyada büyümeye devam edeceğiz. Mevcut işlerimizde, üç parçalı kutu üretimi, aerosol, kapaklar, teknik ürünler ve gıda kutularında büyümeyi sürdüreceğiz. Bunları sürdürülebilir bir şekilde, dört mutlu sütun üzerine inşa edeceğiz. Birincisi mutlu müşterilerimiz, ikincisi mutlu tedarikçilerimiz, üçüncüsü mutlu çalışanlarımız ve dördüncüsü de mutlu hissedarlarımız. Önümüzdeki 10 yılda sürdürülebilir ve kârlı bir büyüme gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımızla birlikte sürdürülebilir ve çevreci bir şekilde 10 yılın yapısını hep birlikte inşa edeceğiz.”

‘Kaliteye olan sarsılmaz adanmışlık’

Mitsui CEO’su Kenichi Hori, bir video mesaj ile katılım sağladı. Kenichi Hori, video mesajında şu ifadeleri kullandı: “Mitsui, her zaman Türkiye’nin zengin tarihinden, çeşitliliğe sahip kültüründen ve dinamik büyümesinden ilham almıştır. Sarten ile de ortaklığımızın 10’uncu yıl dönümünü kutlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca Sarten istikrarlı bir şekilde gelişti; operasyonel mükemmelliğe olan güçlü bağlılığını, kaliteye olan sarsılmaz adanmışlığını ve cesur yenilik ruhunu ortaya koydu. Bu yolculuğu güvene dayalı bir birlikte yaratım olarak birlikte inşa etmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Birlikte yaratma ve inovasyon yoluyla her yerde daha parlak gelecekler inşa etme misyonumuz doğrultusunda Mitsui, toplumun daha da iyi olmasına katkıda bulunmak için Türkiye ile el ele çalışmaya kararlıdır."

Türk tutkusu Ve Japon disiplini

10’uncu yıl kutlamasına katılan Mitsui Europe CEO’su Yukinobu Nakano da, “Bu 10 yıl içinde Sarten yalnızca büyümekle kalmadı. Aynı zamanda olağanüstü bir yenilikçilik ve mücadele ruhu sergiledi. Zeki Sarıbekir liderliğinde Sarten, zorlukları fırsatlara dönüştürdü. İşte bizlerin hayranlık duyduğu gerçek Türk ruhu budur. Şimdi geleceğe bakıyoruz. Dünya öngörülmesi zor bir yer olabilir. Ancak Türk tutkusu ve Japon disipliniyle birlikte, bu karmaşık dünyada yolumuzu bulabilir ve her zorluğu yeni bir fırsata dönüştürebiliriz. İnanıyoruz ki, önümüzdeki 10 yıl çok daha heyecan verici olacak. Avrupa’nın ötesine açılmak, yeni pazarlara yönelmek, belki Afrika’ya bile yeni ambalaj çözümleri ile malzemeler geliştirmek. Sarten küresel ölçekte büyümeye devam ederken, biz Mitsui olarak bir ortak, bir hissedar ve bir dost olarak yanlarında olmaya tamamen kararlıyız.” ifadelerini kullandı.