Sarten/Sarıbekir: 2025 zorlu geçiyor ama önümüzdeki dönemden çok umutluyuz

Ambalaj sektörünün öncü firmalarından Sarten Ambalaj, 2025 yılının ilk yarısını global ölçekteki ekonomik daralmaya rağmen dengeli bir performansla tamamladı. Yılın ikinci yarısına daha iyimser baktıklarını ifade eden Sarten Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, "Global tarafta yaşanan durgunluğa, dünyada yaşanan belirsizliklere ve bölgesel çatışmalara paralel olarak ihracatta yavaşlamalar gözlemliyoruz. Buna rağmen iyimserliğimizi koruyoruz. Çevremizi saran bu savaşlar elbet bitecek, tekrar boğa piyasasına gireceğiz, tekrar hızlanacağız. 2026-2030 arasında çok iyi bir dönem geçeceğimize inanıyoruz. Sarten olarak sürdürülebilirlik temelli yatırımlar, katma değerli üretim odağı ve ihracat hedeflerimizle Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Kur, faiz ve enflasyon politikalarının etkilerinin sektör geneline yansıdığını dile getiren Sarıbekir, “Böyle dönemlerde biz gücümüzü korumayı ve rekabet edebilmeyi başarıyoruz. Genel olarak değerlendirdiğimizde ise dünya pazarında rekabet edebilirliğimizi artırmak istiyorsak enerjiye harcadığımız sermayeyi en aza indirgememiz gerekiyor. Ayrıca Türkiye’ye gelen ithal ürünlerin ikame edilmesi çok önemli. Katma değerli üretim için ithalatın önünü açmak değil, yerli üretimi desteklemek gerekiyor. Daha katma değerli üretim ve daha fazla ihracat için bunu sağlamamız gerekiyor. Yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları için de ter dökmeli, yeni pazarların peşinden koşmalıyız. Bu vizyonla Türkiye’nin üretim gücünü ve dış pazarlardaki rekabetini artırmak zorundayız.” diye konuştu.

Çevre dostu ve döngüsel ürünlerle birim değeri artıracak

Sarten Ambalaj bugün 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyor ve toplam cirosunun yüzde 35’ini ihracat gelirlerinden elde ediyor. Sarten olarak en fazla önem verdikleri konulardan birinin ihracat birim değerini artırmak olduğunun altını çizen Sarıbekir, "Bunun için de katma değerli ihracata odaklanıyoruz. Bu da değişen dünyaya ayak uydurmaktan, çevre dostu ve döngüsel ürünlere odaklanmaktan geçiyor. Örneğin şimdi gündemde ‘coex’ materyaller konuşuluyor. Bu materyali geri dönüşümle tekrar pet yapabiliyorsunuz. Up-cycle, down-cycle deniliyor. Herhangi bir plastik granül haline getiriliyor, tenekeyi tekrar çelik yapıyorsunuz, cam tekrar eriyor, cam oluyor, kâğıt tekrar kavruluyor, hamur hale geliyor, kâğıt oluyor. Bu geri dönüşüm gücünden bizlerin de yararlanması gerekiyor. Doğru bir zincir ile bunu muhakkak ülkemizde oturtmalıyız. Biz Sarten olarak kendi geri dönüşümümüzü kullanıyoruz. Daha çok geri dönüştürülmüş ürünle ambalaj üretebilmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Yatırım radarında Kuzey Afrika ve Amerika

Sarten'in Türkiye’de Çerkezköy, Çorlu, Silivri, Gebze, Gemlik, Bursa, Ayvalık, Manisa, Adana ve Niğde’de; yurtdışında ise Hollanda, Rusya ve Bulgaristan’da toplam 25 lokasyonda üretim yaptığını 3 bini aşkın kişiye istihdam sağladığını vurgulayan Sarıbekir, Türkiye’de hem metal hem plastik ambalaj üretirken, yurtdışında ağırlıklı olarak metal ambalaja odaklandıklarını söyledi.

Sarten’in büyüme rotasında yeni yatırımlar da olduğunu ifade eden Sarıbekir, "Kuzey Afrika ve Amerika'da olmak üzere birkaç yeni yatırım düşünüyoruz. Araştırma aşamasındayız. Bulgaristan’daki son yatırımımız ile Balkanlar’da ve Doğu Avrupa’da Bulgaristan merkezli büyümeyi hedefliyoruz. " dedi.

Sarten Ambalaj'ın sürdürülebilir üretim hedefleri doğrultusunda enerji verimliliği projelerine tüm fabrikalarında ağırlık verdiğinin altını çizen Sarıbekir, sözlerini "Tüm dünyanın en önemli gündem maddesi olan sürdürülebilirlik konusunda daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Dünya bilinçli üretim ve bilinçli tüketime odaklanmışken Sarten’in de buna yönelik yatırımlar yapıyor olmasını önemsiyoruz. Bu çerçevede Sarten Ambalaj olarak enerji verimliliği projemizi tüm fabrikalarımızda yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Temiz enerji üretimi hedefine paralel yurt içi ve yurt dışı fabrikalarımızda GES (Güneş Enerjisi Santrali) projemizi başlattık. Tüm enerji ihtiyaçlarımızın yenilenebilir öz kaynaklarımızdan olmasını hedefliyoruz." diyerek tamamladı.