Sasa borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvuracak

Sasa, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yönetim kurulu kararı uyarınca tamamı tahsisli olarak satılmak üzere TL cinsinden ardıllaştırılmış, vadesiz ve şarta bağlı dönüştürülebilir borçlanma aracı ihraç onayı almak için Sermaye Piyasası Kurulu'ya (SPK) başvuru kararı aldığını duyurdu.

Sasa'dan KAP'a yapılan bildirinin detayları şöyle:

SASA Polyester Sanayi A.Ş. (“SASA”), 08.06.2023 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, azami 4.000.000.000 TL’ye (dört milyar Türk Lirası) kadar, tamamı Şirket’in hakim ortağı Erdemoğlu Holding Anonim Şirketi’ne (“Erdemoğlu Holding”) tahsisli olarak satılmak üzere, ardıllaştırılmış, vadesiz, yurt içinde halka arz edilmeksizin ve ihraç akabinde Borsa İstanbul’da işlem görecek adi SASA paylarına dönüştürülebilecek olan “Şarta Bağlı Paya Dönüştürülebilir Borçlanma Aracı” (contingent convertible debt instrument) (“Borçlanma Aracı”) ihraç etmeyi planlamaktadır.

İhracı planlanan Borçlanma Aracı, halka arz edilmeksizin Erdemoğlu Holding’e tahsisli olarak satılacaktır. Borçlanma Aracı, önceden belirlenmiş birtakım tetikleyici borçlanma oranı olaylarını bünyesinde barındıracak ve bu oranların gerçekleşmesi sonucu Borçlanma Aracı kendiliğinden Borsa İstanbul’da işlem görecek adi SASA paylarına dönüştürülebilecektir. İlk tetikleyici borçlanma oranı olayı 2024 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçların yayınlanmasını takiben gerçekleşebilecektir. Bu tetikleyici borçlanma oranı olayları haricinde Erdemoğlu Holding’in veya SASA’nın Borçlanma Aracı’nın yeni ihraç edilecek adi paylara dönüştürülmesine ilişkin ihtiyari bir dönüştürme hakkı bulunmayacaktır.

Borçlanma Aracı’nın ihraç anında SASA’nın net borçlanma oranını düşürmesi ve özkaynak hesabı altında muhasebeleştirilmesi beklenmektedir.

Yönetim Kurulu, Borçlanma Aracı ihraç onayı için SPK’ya gerekli başvuruların yapılması yönünde karar almıştır. Henüz SPK’ya bir başvuru yapılmadığı ve SPK tarafından başvuru sonucunda izin verilip verilmeyeceğinin bir garantisi olmadığı yatırımcıların dikkatine sunulur.

Borçlanma Aracı’nın şartlarının SPK’nın onayına tabi olduğu ve onay verilmesi halinde nihai şartların burada açıklanan şartlara göre farklılık arz edebileceğine yatırımcıların dikkatini çekmek isteriz. Bununla birlikte, Borçlanma Aracı’nın sahip olması beklenen gösterge niteliğindeki bazı ana koşulları şunlardır:

• İhraç limiti ve para birimi: 4.000.000.000 Türk Lirasına kadar

• Alıcı: Tek alıcı Erdemoğlu Holding olacaktır

• Vade: Dönüştürme olmadığı durumda periyodik itfa olanakları ile birlikte vadesiz

• Statü: Geri ödemede düşük öncelikli ikincil borç niteliğine sahip (ardıllaştırılmış) olan borçlanma

aracı (deeply subordinated)

• Dönüştürme hakkı: Erdemoğlu Holding’in ihtiyari dönüştürme hakkı bulunmamakla birlikte,

belirli borçlanma oranları tetiklerinin gerçekleşmesi halinde otomatik dönüştürme

• Dönüştürme fiyatı: SASA ile Erdemoğlu Holding arasında, ihraç sürecinde netleştirilecektir

• Kupon oranı: Belirli periyodik tarihlerde olağan kupon oranı artış haklarını içerecek şekilde

SASA için avantajlı bir kupon oranı belirlenecekti