SASA, Honeywell Oleflex ile iş birliğini duyurdu

SASA Yumurtalık’da yılda 1 milyon ton propilen üretebilecek kapasiteye sahip dünyanın en büyük Propan Dehidrojenasyon (PDH) ünitesini, Honeywell Oleflex teknolojisini kullanarak inşa edecek.

SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu konuya ilişkin olarak, “SASA sürdürülebilir bir büyüme perspektifine sahip Türkiye’nin en büyük polyester ve polimer üreticisidir. SASA bütün Erdemoğlu Holding iştiraklerinde bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hedeflerine yürürken, dünyadaki en son teknolojileri kullanmayı sürdürecektir. Bu kapsamda Yumurtalık’da inşa edeceğimiz yeni tesisimizde de dünyanın en önemli ve yeni teknolojilerini kullanan Honeywell UOP Oleflex ile işbirliğine gidilmiştir” açıklamasında bulundu.

Honeywell’in Türkiye, İsrail ve Orta Asya Başkanı Uygar Doyuran ise konu hakkında: “SASA’nın yeni inşa edeceği Yumurtalık tesisinde kullanacağımız Oleflex teknolojimiz, Honeywell UOP tarafından dehidrojenasyon teknolojisinde 75 yılı aşkın süredir yapılan inovasyonlarla desteklenen özgün, yüksek aktif ve çevre dostu katalizörünü kullanarak düşük maliyetli propilen üretmesini ve böylece büyüyen propilen pazarına katılmasını sağlayacaktır” dedi.

SASA’nın söz konusu projesinin, 2023 ile 2026 yılları arasında gerçekleşecek olup yıllık 1 milyon ton kapasiteli bir PDH üretim tesisi ve konteyner limanının inşasını kapsayacağı açıklandı.