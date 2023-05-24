Sasa, Körfez’in Davos’una çıkarma yaptı

Katar’ın başkenti Doha'da, Bloomberg Media Group’un işbirliğiyle düzenlenen forum, dünya çapında ekonomi alanında önde gelen 2 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Açılışını Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin yaptığı foruma, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rwanda, Bangladeş, Gürcistan, Gana ve Paraguay’ın hükümet liderleri, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Katarlı bir çok bakan, Michael Bloomberg, TikTok CEO’su Shou Chew, kriz kahini olarak anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini de katıldı.

Forum, dünyanın dört bir yanından iş dünyasının ileri gelenlerine önemli küresel konularda fikir alışverişinde bulunma ve diyalog kurma fırsatı sağlıyor. Devlet adamları, üst düzey iş insanları ve yatırımcıların yanı sıra foruma kültür, spor ve eğlence etkinlikleri için tanınmış sosyal medya kullanıcıları da katılıyor.

Forumda röportajlar, tartışma programları ve atölye çalışmalarıyla finans, enerji, sağlık ve teknoloji alanları ile bunların gelecekte kalkınmaya yön verme rolü ele alınıyor.

Foruma Türkiye’den katılan Erdemoğlu Holding şirketlerinden Sasa, büyük ilgi gördü. Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’nun başkanlık ettiği Sasa heyetinde, Sasa’nın danışmanları Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Eski Borsa İstanbul Başkanı İbrahim Turhan da yer aldı.