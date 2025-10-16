Sasa Polyester KAP'a bildirdi: İhale süreci başladı
Sasa Polyester kurmayı planladığı rafineri ve petrokimya tesislerinin birinci etabına ilişkin ihale sürecine başladığını duyurdu.
Sasa'nın KAP'a yaptığı açıklamada, bu çerçevede iki uluslararası şirketten fiyat teklifi alındığı ve müzakerelere başlandığı belirtildi.
Açıklamaya göre, rafineri konfigürasyonuna yönelik teknik ve ekonomik fizibilitenin oluşturulması amacıyla başlanan ihale süreci yatırımın teknik fizibilitesinin nihai hale getirilmesine katkı sağlayacak.
