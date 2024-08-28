SASA Polyester'den hisse geri alım kararı
SASA Polyester Sanayi, 4,59 TL – 4,60 TL fiyat aralığından (ortalama 4,60 TL) 2 milyon lot SASA pay senedi geri alımı açıkladı.
SASA Polyester, 27 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerle, 4,59 TL – 4,60 TL fiyat aralığından toplamda 2.000.000 lot SASA pay senedi geri alımı yaptı. İşlemler, ortalama 4,60 TL fiyat üzerinden gerçekleşti.
Bu alımla birlikte, Şirket’in sahip olduğu SASA paylarının toplam miktarı 10.000.000 lota ulaştı. Bu miktar, şirket sermayesinin yüzde 0,0231'ine tekabül ediyor.
Açıklamada, "27 Ağustos 2024 tarihinde 4,59 TL – 4,60 TL fiyat aralığından (ortalama 4,60 TL) 2.000.000 lot SASA pay senedi geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SASA payları 10.000.000 lota ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,0231)" ifadeleri yer aldı.