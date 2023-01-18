Sasa'dan 1,5 milyar dolarlık yatırım

Sasa Polyester SASA.IS Amerikalı Honeywell UOP ile 1.5 milyar dolar yatırım bedeli olan propilen üretim tesisi kurulmasına yönelik lisans, teknik hizmet ve garanti anlaşmaları imzaladı.

Sasa'dan KAP'a yapılan açıklamada, şirkete tahsis edilen Yumurtalık yatırım alanında, 1 milyon ton/yıl kapasiteli propilen (PDH tesisi) üretim tesisi kurulması ile ilgili Honeywell UOP ile lisans, teknik hizmet ve garanti anlaşmalarının imzalandığı belirtildi.

Açıklamada tesisin, 2026 yılı ilk yarısında tamamlanmasının planlandığı, ciroya katkısının bugünkü şartlarla 1.2 milyar dolar, yatırım bedelinin ise 1.5 milyar dolar olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi, "Şirketimize tahsis edilen Yumurtalık yatırım alanında, 2026 yılı ilk yarısında tamamlanması planlanan, ciroya katkısının bugünkü şartlarla 1,2 Milyar USD, yatırım bedelinin ise 1,5 Milyar USD olması beklenen 1.000.000 ton/yıl kapasiteli Propilen (PDH tesisi) Üretim Tesisi kurulması ile ilgili şirketimiz ile Honeywell UOP arasında lisans, teknik hizmet ve garanti anlaşmaları imzalanmıştır."

Honeywell UOP, petrol ve gaz, enerji, havacılık, yapı teknolojileri ve kimyasal gibi alanlarda dünya genelinde faaliyet gösteriyor.