SASA’dan 7,2 milyar TL'lik dev tahsisli sermaye artırımı kararı... Yeni paylar Erdemğlu Holding'e geçecek

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SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, 7 milyar 185 milyon TL satış hasılatı elde edilmesi hedefiyle tahsisli sermaye artırımı yapılmasına karar verdi.

SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), nakdi ve tahsisli sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu.

Şirketin 52 milyar 501 milyon 931 bin 146,27 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 60 milyar TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak artırılması planlanıyor. Sermaye artırımında toplam 7 milyar 185 milyon TL satış hasılatı elde edilmesi hedefleniyor.

Artırılacak nominal sermaye tutarı, Borsa İstanbul’un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında belirlenecek 1 TL nominal değerli payın satış fiyatına göre hesaplanacak. Bu nedenle sermaye artırımının kesin nominal tutarı ve ulaşılacak sermaye henüz belirlenmedi.

Çıkarılacak yeni payların tamamı halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemiyle şirketin hakim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.’ye satılacak. Tahsisli satışın Borsa İstanbul’un ilgili pazarında toptan satış yoluyla gerçekleştirilmesi ve işlem için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurulması kararlaştırıldı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklamanın tam metni

Yönetim Kurulumuzun 17.08.2026 tarihinde yapılan toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8.maddesinin verdiği yetkiye dayanarak;

Şirket'in 52.501.931.146,27 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 60.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle tahsisli olarak, toplam 7.185.000.000 TL (yedi milyar yüz seksen beş milyon Türk Lirası) satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde primli olarak belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına,

Nakdi olarak arttırılacak nominal sermaye tutarını temsil edecek her biri 0,01 TL (bir kuruş) itibari değerde nama yazılı, imtiyazsız ve Borsada işlem görebilir nitelikte yeni pay çıkarılmasına,

Çıkarılacak yeni payların tamamının Ek-1'de yer alan "Nakdi ve Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri Raporu (Rapor) içeriğine uygun olarak, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile şirketin hakim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye satılmasına,

Tahsisli pay satışının Sermaye Piyasası Kurulunun ("SPK") 22 Haziran 2013 tarihli ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 13. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında toptan satış yoluyla gerçekleştirilmesine, pay satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü'nün 7.1 numaralı maddesi uyarınca belirlenmesine,

Nakdi ve tahsisli olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımına izin verilmesini, düzenlenecek İhraç Belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına

SPK'nin Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin hazırlanan Ek-1'deki Rapor'un onaylanmasına ve kamuya duyurulmasına,

İhraç Belgesi'nin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen esaslar uyarınca satılması hususunda belirlenecek bir aracı kurumla sözleşme imzalanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Ulaşılacak sermaye, pay satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü'nün 7.1 numaralı maddesi uyarınca belirlenmesi sonrasında belirlenerek kamuya duyurulacaktır.