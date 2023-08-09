SASA’dan Gaziantep’e 25 milyon dolarlık GES yatırımı

SASA, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Gaziantep'te 25 milyon dolarlık güneş enerjisi (GES) yaptırımı yapacağını duyurdu.

Konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Gaziantep ili Şehitkâmil ilçesinde bulunan araziler üzerine toplam 40.000 kWp santral gücünde Arazi GES kurulması için yaptığımız başvuru ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan komisyon tarafından uygun bulunmuş ve Şirketimize Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu iletilmiştir.

Söz konusu mektuba istinaden, gelecek kuşaklara yeşil ve temiz bir dünya bırakma sorumluluğumuz ve Şirketimizin sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında, ilgili araziler üzerinde yaklaşık 25.000.000 USD değerinde Arazi GES yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. 10 ay sonra tamamlanması beklenen projeden sağlanacak enerji Şirketimizin mevcut yıllık elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık %10'una tekabül etmektedir.”