SASA'dan hisse geri alım kararı
Sasa Polyester, hisse geri alımı kararı alırken; geri alım için azami fon tutarını 2 milyar TL olarak açıkladı.
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Sasa Polyester, yönetim kurulunda pay geri alımı için karar alırken, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 2 milyar TL olacağını duyurdu.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kararın şirket paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla alındığı belirtildi.
Geri alım programının azami süresi 3 yıl olarak belirlendi.