SASA'dan ses getirecek yardımlaşma

İSTANBUL (EKONOMİ)

Türkiye, büyük felaketin acısını yüreğinde yaşarken, toplumsal dayanışma ruhuyla yaralarını sarmaya çalışıyor. İş dünyası da bu büyük acı karşısında tek yürek. Depremzedelere nakdi ve ayni destekler tüm hızıyla devam ediyor. Bu kez Erdemoğlu Holding’den ses getirecek bir ‘yardımlaşma’ adımı geldi.

Yaklaşık 10 bin çalışanı bulanan holding, depremzedelere destek olunabilmesi adına, çalışanlarına 10.000 TL bağış parası veriyor. Çalışanlara gönderilen mesajda; "İbrahim Erdemoğlu’nun talimatı doğrultusunda; Mehmet Erdemoğlu Vakfı aracılığıyla, ‘tüm ihtiyaç sahiplerine destek olmak’ için Erdemoğlu Holding ve SASA çalışanlarının banka hesaplarına 10.000 TL bağış yapılacaktır. Bu para ile tüm ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, dostlarına ve ailelerine sabır, yararlılarımıza şifa dileriz” denildi.

Bu arada geçtiğimiz gün yapılan açıklamada; SASA Polyester, Adana Seyhan tesisinde önemli bir hasar meydana gelmediği, üretimin aynı şekilde devam ettiği duyurulmuştu.