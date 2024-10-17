SASA'nın PTA Tesisi kendi elektriğini üretecek

İbrahim Erdemoğlu, holdingleri tarafından Trabzon Akçaabat'ta yapımı tamamlanan İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi'nin açılışı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SASA'nın yanı sıra ikinci bir şirketi daha halka açmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Erdemoğlu, "Evet, Merinos Halı'yı önümüzdeki yıl halka açacağız. Niyetimiz o. Tahminen 2025'in beşinci ayını bulur." yanıtını verdi.

Halı sektöründe ağırlık pazarının genelde Avrupa ve Amerika olduğuna dikkati çeken Erdemoğlu, "Mesela, Amerika'da parça halı olarak söylüyorum, satılan her dört halıdan biri Merinos'tur. Avrupa'da ise satılan her üç halıdan birisi Merinos'tur." diye konuştu.

Erdemoğlu Holding bünyesinde, sağlık, tekstil, otomotiv ve ambalaj sanayi için ham madde üreten SASA'nın Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yapacağı petrokimya yatırımıyla ilgili konuşan Erdemoğlu, Yumurtalık projesinde yer konusunda tamamen işlem bitmediği için iş ortaklığı konusunda kimseyle görüşmeye başlamadıklarını kaydederek, "SASA'ya ortak almayacağız. Oradaki kuracağımız şirketler ortak olacak. O önemli. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Avrupa ve bölge başkanı geldi SASA'yı gezdi. PTA Üretim Tesisi için EBRD'den 75 milyon avro kredi kullandık." ifadelerini kullandı.

Erdemoğlu, Yumurtalık projesi için öngördükleri yatırım bütçesinin ilk etap için 5,5 milyar dolar olduğu bilgisini paylaştı.

"2025, yaptıklarımızın faaliyete geçme yılı"

2025 hedeflerinden söz eden Erdemoğlu, SASA'da tonaj olarak PTA hariç yüzde 60 artış olacağı yönünde beklentileri olduğunu aktardı.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki 375 bin metrekare alanda yapımı devam eden PTA Üretim Tesisi ile ilgili de Erdemoğlu, "PTA'da gelecek yıl 1 milyon 500 bin ton üretim yapacağımızı tahmin ediyoruz, ondan sonraki yıl 1 milyon 700 bine çıkacak. 2025, yaptıklarımızın faaliyete geçme yılı. Biz bugüne kadar yaptıklarımızla ve yapacaklarımızla birlikte 4 milyar dolarlık yatırımı tamamlamış olacağız." dedi.

Kurdukları PTA Tesisi'nin çevreci olduğunun altını çizen Erdemoğlu, şöyle devam etti:

"PTA, ilk çalıştığında biz elektrik vereceğiz, sonra kendi elektriğini kendi üretecek. Bir daha elektrik kullanmayacak. Havaya uçuşan gazlarla yapılan bir teknoloji. EBRD, çevreci olmaması münasebetiyle hiçbir petrokimya şirketine kredi kullandırmamıştır. İlk kez SASA'ya kredi vermiştir çevreci olduğundan dolayı, hem enerji hem atıktan dolayı. Atığın yüzde 65'ini tekrar işletmede kullanıyoruz. Yüzde 34'ünü de geri dönüşümde kullanıyoruz. Yüzde 1'ini dışarıya kullanacağız. Oradaki arıtma tesisimizi de dünyada örneği az olan bir yapıda kurduk."