SASA'nın satışları arttı, karı geriledi

SASA Polyester (SASA) 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin faaliyet raporunda yer alan verilere göre, ocak-mart döneminde net satışlar 11 milyar 847 milyon TL'den 16 milyar 138 milyon TL'ye yükseldi. Brüt kar 937 milyon TL'den 1 milyar 789 milyon TL'ye, faaliyet karı da 361 milyon TL'den 771 milyon TL'ye çıktı.

FAVÖK aynı dönemde 999 milyon TL'den 3 milyar 134 milyon TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı yüzde 8'den yüzde 19'a çıktı. Net kar ise 1 milyar 860 milyon TL'den 1 milyar 725 milyon TL'ye geriledi.

Likidite göstergelerinde iyileşme görüldü. Cari oran 0,41'den 0,63'e, asit test oranı 0,14'ten 0,31'e, nakit oranı ise 0,01'den 0,09'a yükseldi.

Faaliyet oranlarında alacakların devir süresi 96 günden 57 güne gerilerken, aktif devir hızı 0,04'ten 0,05'e çıktı.

Yükümlülükler yükseldi

Finansal yapı tarafında toplam yükümlülüklerin özsermayeye oranı 0,96'dan 1,06'ya, toplam yükümlülüklerin toplam aktife oranı ise 0,49'dan 0,51'e yükseldi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam aktife oranı yüzde 0,23'ten yüzde 0,19'a gerilerken, uzun vadeli yükümlülüklerin toplam aktife oranı yüzde 0,26'dan yüzde 0,33'e çıktı. Özkaynakların toplam aktife oranı ise 0,51'den 0,49'a indi.

Faiz karşılama rasyosu da FAVÖK'ün faiz giderlerine oranı bazında 0,70'ten 1,00'a yükseldi.

Toplam satışlar arttı

Ürün bazında bakıldığında, toplam satış miktarı 209 bin 537 tondan 343 bin 188 tona çıktı. Polyester cips satışları 88 bin 512 tondan 171 bin 729 tona, polyester elyaf satışları 56 bin 559 tondan 100 bin 470 tona yükseldi.

Polyester iplik satışları 24 bin 793 tondan 27 bin 414 tona çıkarken, POY satışları 38 bin 95 tondan 23 bin 90 tona geriledi. Diğer ürünlerde satış miktarı 1.578 tondan 20 bin 485 tona yükseldi.

Gelir tarafında polyester cips 7 milyar 424,7 milyon TL, polyester elyaf 5 milyar 78,4 milyon TL, polyester iplik 1 milyar 835,7 milyon TL, POY 1 milyar 196,8 milyon TL ve diğer ürünler 602,0 milyon TL gelir yarattı. Toplam ürün satış geliri 16 milyar 137,5 milyon TL olarak gerçekleşti.