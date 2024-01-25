Satışlarını ikiye katlayan Honda Motosiklet, Türkiye’de liderliğini sürdürdü

Honda Motosiklet, 2023'te toplam 480 bin 181 adete ulaşan 50cc üzeri Türkiye motosiklet pazarında, 90 bin 80 adetlik satış gerçekleştirdi. Satış rakamlarını bir önceki yıla göre ikiye katlayan Honda, yüzde 18,8’lik pazar payına ulaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Honda Türkiye Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çetin Kardeş, "2023 yılında motosiklet sektörü rekorlarla büyümeye devam etti. Bu kadar hızla büyüyen pazarda liderliği korumak çok önemliydi. Dokuzuncu kez bu unvanı almaktan gururluyuz. Bu mutluluğu Honda markasını tercih eden tüm kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürün çeşitliliğini 7 farklı segmentte 32’ye çıkardı

Her geçen gün yükselen hızlı teslimat hacmiyle artan motosiklet ihtiyacının yanı sıra bireysel ulaşım ve seyahatte motosiklet kullanımının önemli ölçüde artığını aktaran Kardeş,"Ürün gamımızı her kitleden kullanıcıların ihtiyaçlarına göre genişlettik. Özellikle 2023 yılında ülkemizde çok beklenen 8 yeni model ile ürün çeşitliliğimizi 7 farklı segmentte 32’ye çıkardık. Öte yandan bayi ağı yapılanmamızı büyüttük ve güçlendirdik. Bunlar büyüme yolculuğumuzdaki önemli adımlar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kardeş, Honda markasının çok özel bir kullanıcı kitlesi olduğunu, markanın sunduğu teknolojiler, güvenlik donanımları, sürüş ekonomisi ve performansın sürekli geliştiğini ve kullanıcıların beklentileri doğrultusunda ürün gamları güçlendirmeye bu yıl da devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'de motosiklet kullanımının hızlı bir şekilde yaygınlaştığına dikkati çeken Kardeş,"İlk defa motosiklet kullananların oranı toplam pazarın yaklaşık yarısını oluşturmakta. Lider marka olmanın getirdiği sorumlulukla sürücü güvenliği üzerine aktivitelerimizi 2024 yılında artırarak sektöre hizmet etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.