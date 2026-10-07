Saudia Group 2031-2040 dönemi için yeni uçak siparişine hazırlanıyor

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Saudia Group Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sanjiv Kapoor, filo planlamasının tamamlandığını söyledi. Buna göre büyüme için gereken uçak sayısı belirlendi. Bununla birlikte yaşlanan filoda değiştirilecek uçaklar da netleştirildi. Kapoor, Saudia ve Flyadeal için hazırlanacak siparişin kayda değer büyüklükte olacağını belirtti. Kesin sayının ise yönetim kurulu onayından sonra açıklanacağı ifade edildi.

Teslimatlar 2031-2040 döneminde

Yeni uçakların 2031-2040 yılları arasında filoya katılması planlanıyor. Siparişin tek seferde mi yoksa birkaç partiye bölünerek mi verileceği ise henüz netleşmedi. Resmi teklif sürecinin yönetim kurulu onayının ardından başlayacağı bildirildi.

Airbus ve Boeing masada

Saudia'nın daha önce Airbus ve Boeing ile en az 150 uçaklık bir paket için temas yürüttüğü biliniyor. Bu seviyede bir alım şirket tarihinin en büyük siparişi olabilir. Ancak yeni süreçte sayı ve üretici dağılımı henüz kesinleşmedi.

Grup bünyesinde 196 uçak bulunuyor. Bu uçakların 149'u Saudia'da, 47'si ise Flyadeal'de yer alıyor. Yeni siparişin bir kısmı kapasite artışına, bir kısmı ise yenilemeye ayrılacak.

Rekabet ve teslimat baskısı

Saudia 1945'ten bu yana bayrak taşıyıcı konumunda bulunurken, 2023'te kurulan Riyadh Air ile rekabet artıyor. Kapoor, iki havayolunun birlikte büyümesinin pazarı genişleteceğini söyledi.

Öte yandan küresel havacılıkta teslimat süreleri uzadı. Tedarik zinciri sorunları nedeniyle havayolları filo planlarını yıllar öncesinden yapıyor. Benzer şekilde Hindistan merkezli Akasa Air de 2032 sonrası için 200'den fazla Boeing 737 Max alımını değerlendiriyor.