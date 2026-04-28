Savills raporu: Markalı konutlar küreselde yüzde 33 prim yaptı

Savills’in ortaya koyduğu küresel veriler, markalı konut segmentinin istikrarlı bir değer algısı oluşturduğunu gösteriyor. Küresel ortalamada yüzde 33 seviyesinde seyreden prim oranı, resort lokasyonlarda yüzde 39’a çıkarken, yerleşik şehir merkezlerinde ortalama yüzde 30 düzeyinde gerçekleşiyor.

Dubai örneğinde marka farkının yaklaşık yüzde 90’a kadar yükselmesi, segmentin bazı pazarlarda ne ölçüde ayrışabildiğini ortaya koyuyor. Küresel ölçekte markalı konut tesis sayısının 2025 sonunda 910’u aşmasının beklenmesi ve 2032’ye kadar toplam sayının 1.747’ye ulaşacağı öngörüsü, bu segmentin yalnızca prim üretmekle kalmayıp aynı zamanda arz tarafında da güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığını gösteriyor.

Denge Gayrimenkul Değerleme’nin değerlendirmesine göre Türkiye, bu küresel büyüme dalgasının dışında değil; aksine özellikle İstanbul ve Bodrum ekseninde konumlanan projelerle Avrupa ortalamasına yakın prim seviyeleri üretebilen bir pazar görünümü sergiliyor. İstanbul’un merkez ilçelerinde gelişen bağımsız markalı konut projeleri ile Bodrum ve benzeri kıyı destinasyonlarında hayata geçirilen otel-entegre yapılar, iki farklı iş modeli üzerinden aynı segmentte konumlanıyor. Büyükşehirlerde arsa kısıtları ve yoğun yapılaşma koşulları bağımsız modeli öne çıkarırken, tatil bölgelerinde otel altyapısıyla entegre projeler daha baskın bir yapı oluşturuyor.

"Marka ismi tek başına yeterli bir unsur değil"

Denge Gayrimenkul Değerleme analizine göre, markalı konutların markasız projelere kıyasla daha yüksek prim üretmesinin arkasında yapısal nedenler bulunuyor. Alıcıların markayla kurduğu güven ilişkisi ve daha önce deneyimlenmiş hizmet standartlarına duyulan bağlılık, daha yüksek bedel ödeme isteğini destekliyor. Bununla birlikte segmentin ana hedef kitlesini oluşturan yüksek net değerli bireylerin ekonomik dalgalanmalardan görece daha az etkilenmesi, kriz dönemlerinde değer koruma kapasitesini güçlendiriyor. Ancak analizde vurgulandığı üzere marka ismi tek başına yeterli bir unsur değil; uzun vadeli değer üretimi, operasyonel süreklilik ve hizmet standardının korunmasıyla doğrudan ilişki içinde şekilleniyor.

Türkiye’nin 2024 yılında 60 milyonu aşan uluslararası ziyaretçi sayısı, genişleyen yabancı yatırımcı tabanı ve özellikle Körfez ülkelerinden gelen alıcıların tanıdık marka isimlerine duyduğu güven de segmentin büyümesini destekleyen faktörler arasında yer alıyor. Denge Gayrimenkul Değerleme’ye göre markalı konutlar hem yaşam kalitesi hem de yatırım perspektifi açısından konut piyasasında giderek daha belirgin bir alt segment haline geliyor ve ortalama yüzde 30-40 prim bandıyla konvansiyonel projelerden ayrışıyor.