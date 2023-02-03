Savunma sanayinin liderleri SAHA MBA'dan mezun oluyor

Deniz BİLGEN

Savunma sanayinin liderlik okulu olarak tanımlanan SAHA MBA, TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliği ile dünyanın en prestijli MBA programlarına denk içerik ve yöntemlerle eğitim veriyor.

Sektörün başarılı isimlerinin ve ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, Türkiye Uzay Ajansı, BAYKAR gibi önemli yapı taşlarının yöneticilerinin de eğitim verdiği SAHA MBA’de üst düzey bürokrat ve sektör liderlerinin ilk dersi, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından verildi. Prof. Dr. Haluk Görgün, “Savunma Teknolojilerinin Sivil Yaşama Yansımaları” konulu eğitim verdi.

SAHA İstanbul’un Ekosistem Tecrübesi ve TÜBİTAK TÜSSİDE’nin eğitim tecrübesi ile oluşturulan SAHA MBA Yönetici Geliştirme Programı 4. Dönem eğitimlerinde sektör liderleri dersi ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün’ün “Savunma Teknolojilerinin Sivil Yaşama Yansımaları” konulu eğitimi ile başladı.

2019 yılında TÜBİTAK TÜSSİDE ile işbirliği içinde dünyanın en prestijli MBA programlarına denk içerik ve yöntemlerle hazırlanan SAHA MBA Yönetici Geliştirme Programı, 4 ana temada 45 eğitim başlığı ve iş yönetimi simülasyonu, profesyonel mentörlük ve vaka modülleri ile sektörün yeni lider adaylarına kapsamlı bir eğitim veriyor.

2021/2022 üçüncü dönem mezunlarını veren SAHA MBA Programı, 4. Yılında ise 413 saatlik seçkin programa ve modülleri ile yeni bir döneme başladı. “Kurumu yönet, Yönetici yönünü geliştir, işi geliştir, İnovasyon ve Ar-Ge kültürü ile bütünleş” olarak 4 ana temada hazırlanan müfredata ek olarak, strateji ve iş becerilerinin uygulamaya döküldüğü “İş Simülasyonu”, “Mentörlük” ve “Vaka Çalışması” şeklinde modüller de programda yer alıyor.

SAHA MBA 4’üncü programında; sektör liderleri ve bürokratların tecrübe paylaşım oturumları şeklinde verilen ek derslerin yanı sıra, iş dünyasıyla temas halinde olan ve konusunda en iyi yerli ve yabancı akademisyenler, profesyonel eğitmenler ve TÜBİTAK TÜSSİDE’nin uzman kadrosu ile seçkin bir program uygulanacak. 2020 yılında 252 saat, 2021/2022 yılında 328 saat eğitim ve ek modülleri eğitimi veren SAHA MBA, 2021/2022 döneminde üst düzey bürokrat ve sektör liderleri eğitimleriyle toplam 350 saatlik ders verdi.

İleri teknoloji üreten ve dünya ile yarışan yerli savunma, havacılık ve uzay teknolojileri firmalarının yöneticilerinin ihtiyaçlarını ve dünya standartlarının dikkate alınarak hazırlanan SAHA MBA, evrensel yönetim yaklaşımlarını kendi yönetim dinamiklerini harmanlayarak Türkiye’de bir ilk’e imza atıyor.

En iyi 10 MBA’den biri olmayı hedefliyoruz

SAHA MBA Programı’na sektör yöneticilerinin ve yönetici adaylarının yoğun bir ilgi gösterdiğine dikkat çeken SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, “Türkiye’nin üst düzey yöneticilerinin, dünyanın ve Türkiye’nin önemli üniversitelerden öğretim üyelerinin ve sektörden tecrübeli eğitmenlerin yer aldığı uluslararası kaliteye sahip eğitim kadromuz ve müfredatımızla bir ilki gerçekleştiriyoruz.

Katılımcılara uluslararası bir bakış açısı ile rekabet edebilme kabiliyeti kazandıran 2022 programımızı, İstanbul’da Bilim Üsküdar’da, Ankara’da Teknopark Ankara’da olmak üzere gerçekleştiriyoruz ve oldukça yoğun bir katılım aldık.

Harvard, Oxford, Stanford, London Business School gibi dünyanın önde gelen okullarının aralarında bulunduğu on beş üniversitenin MBA programlarını inceleyerek hazırladığımız SAHA MBA ile 5 yılda dünyanın 10 MBA’den biri olmayı ve ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkılarımızı geleceğin yöneticileri yetiştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Sektör liderleri eğitim verdi

SAHA MBA 2021-2022 döneminde SAHA MBA’de ders vererek üst düzey bürokrat ve sektör liderlerimiz tecrübeleri ile katkılar sundular.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali TAHA KOÇ, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal SAMİ TÜFEKÇİ, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih KACIR, ASELSAN YK Bşk. ve Gn. Md. Haluk GÖRGÜN, TUSAŞ Gn. Md. Prof. Dr. Temel KOTİL, Roketsan Gn. Müdürü Murat İKİNCİ, STM Gn. Müdürü Özgür GÜLERYÜZ, Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif NACAR, TUA Başkanı Serdar Hüseyin YILDIRIM gibi birbirinden değerli, sektörün içinde olan, dinamikleri çok iyi bilen sektör liderleri ile tecrübe aktarımları gerçekleştirildi.

SAHA MBA’de 45 ders başlığında katılımcılar;

Kurumu yönet temasında,

Kurumsallaşma, Stratejik Yönetimin Esasları, Stratejik Bakış Açısıyla Kurumsallaşma Süreç ve Sistemleri (EFQM, ISO), Stratejilerin Uygulanması ve Değişim Yönetimi, Dijital Teknolojilerinin İşletme Yönetiminde ve İş Süreçlerinde Etkin Kullanımı, Prospektif Karar Verme Modelleri, Yöneticiler İçin Finans Yönetimi, Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Uygulamaları ve Aile Anayasaları ile Yönetimin Profesyonelleşmesi, Kurumsal Şirketlerde Performans ve Kariyer Yönetim Sistemleri,

İşi Geliştir temasında,

İhracat Stratejileri ve Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Dijital Platformlarda Pazarlama Uygulamaları, Ürün Yönetimi, Ürün fiyatlandırma, Yalın Üretim, İhracat Stratejileri ve Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Stratejik Marka Yönetimi, Kalifikasyon Test ve Sertifikasyon, Ulusal ve Küresel Satış Sözleşmeleri Hukuku, Pazar Dinamikleri Işığında İş Geliştirme, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, İşbirliği Yönetimi ve İş Ortaklığı Oluşturma, İşbirliği Hukuku, Çevik Proje Yönetim Yaklaşımları, TRIZ Yöntemi İle Hızlı Problem Çözme,

Yönetici Yönünü Geliştir Temasında,

Geleceğin Şirketlerinde İnsan Yönetim Becerileri, Yöneticiler İçin Liderlik Felsefesi Geliştirme, Yönetici Gözüyle Uyuşmazlık Yönetimi, Kişisel İmaj Yönetimi ve Zarafet, Yöneticiler İçin Davranış Bilimi, Geribildirim Kültürün İncelikleri, Hikayeleştirme ve Spontan Davranış Becerileri, Etkili Sunum ve Topluluk Önünde Konuşma,

İnovasyon ve Ar–Ge Kültürü ile Bütünleş Temasında

Bilimsel Yaratıcılık İklimi Oluşturma, Gelişen Teknolojiler ve Teknolojik Trendlerin İzlenmesi, Patent Bilgisinin Proje Fikri Geliştirmede Kullanımı, İnovasyonun İşletmelerde Kültür Olarak Yerleştirilmesi, Aile İşletmeleri İçin Teknolojik İnovasyon Yönetimi¸ Kurumsal İşletmeler İçin Teknolojik İnovasyon Yönetimi, Ar-Ge Proje Yöneticilerini Yönetmek,

İş Simülasyonu

SAHA MBA’de İş simülasyonu dönem başında ve dönem sonunda toplamda 93 saat uygulanıyor.

Simülasyonla, katılımcılar ekipler halinde yarışarak; bir Şirket yönetiminin tüm fonksiyonlarını kapsayan değişkenleri ile web tabanlı dijital platform üzerinden, simüle edilen pazarda birbirleri ile rekabet eden sanal şirketlerini yönetmektedir.

Her oyun dönemi alınan kararlar tartışılmakta, dünyanın en iyi danışmanlık firmalarında danışmanlık ve yöneticilik deneyimi olan danışmanlar tarafından sonuçlar doğru ve yanlışlar ile analiz edilmekte. Finlandiya temelli bu simülasyon, Türkiye, Azerbaycan, Belçika, ABD’de, Yunanistan, Fransa, İtalya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt gibi 50’den fazla ülkede kullanılıyor.

Mentörlük

SAHA MBA’de yöneticilik becerilerinin içselleştirilmesine destek olacak mentörlük ve supervizyon uygulamaları gerçekleştirilmekte. “Teknoloji ve İnovasyon”, “Liderlik ve İnsan Yönetimi” ile “Kurumsallaşma ve Strateji” temalarında verilen mentörlüklerin katılımcıların iş hayatına etkisi %96 olarak katılımcılardan geri bildirim alındı.

Vaka

SAHA MBA’de uygulanan vakalar ile yöneticilerin, iş hayatından örnek problemlere yenilikçi çözümler üreterek karar verme yeteneklerini geliştirme, katılımcıların alışık oldukları düşünce sistemlerinin dışında yaratıcı ve sorun çözücü bir tarzda düşünmeleri sağlanmaktadır. Vakalar Harvard Üniversitesi’nde kullanılan vakalar ve yurt dışında vaka üzerine çalışmış seçkin hocalar tarafından uygulanıyor.