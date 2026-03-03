Savur GYO halka arzına 7 katı aşan talep geldi

Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla 26-27 Şubat ve 2 Mart gerçekleştirilen Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Savur GYO) halka arzında talep toplama işlemleri tamamlandı.

Sermaye artırımı ve ortak satış kapsamında satışa sunulan 295.400.000 TL nominal değerli pay için 7,33 kat talep geldi.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,64 katı 311.613.831 TL nominal, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubunda tahsisatın 32,12 katı 948.714.860 TL, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 8,62 katı 636.753.738 TL ve yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,62 katı 267.562.500 TL nominal talep toplandı. Toplamda, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 7,33 katı olan 2.164.644.929 TL nominal talep geldi.

701.103 yurt içi bireysel yatırımcıya toplam 118.160.000.000 pay, 187 yüksek talepte bulunacak yatırımcıya 29.540.000 pay, 128 yurt içi kurumsal yatırımcıyla 73.850.000 pay ve 11 yurt dışı kurumsal yatırımcıya 73.850.000 pay dağıtıldı. Dağıtım yapılan toplam yatırımcı sayısı 701.429 oldu.

Tahsisat oranları yurt içi bireysel yatırımcılar için %40, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için %10, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %25 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için %25 olarak gerçekleşti.