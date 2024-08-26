SAYPA, transformatör aksesuarlarında  ihracata başladı

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Uzun yıllar boyunca Şanlıurfa’da konuşlanan transformatör firmalarının finans departmanlarında çalışan girişimci Sabri Ayırhan, 2023 yılında kurduğu fabrikasında transformatör ürünlerinde kullanılan aksam ve aksesuarlarında “RTS” markasıyla üretimini sürdürüyor. Son 1 yılda ürün portföyünü hızlı şekilde geliştiren firma, bir yandan transformatör aksam ve aksesuarlarındaki ithalatı geriletirken diğer yandan 5 ülkeye de ihracata başladı. Bölgedeki transformatör üreticilerinin artık küresel sektörlerde boy gösterdiğine dikkat çeken SAYPA Grup Genel Müdürü Sabri Ayırhan, girişimindeki en büyük hedeflerinin bölge dışı ve ithal transformatör aksesuarlarına olan bağımlılığı azaltmak olduğunu kaydetti.

Etaplar halinde ürün çeşitlerinin sayısını artırdıklarını ifade eden Sabri Ayırhan, “Transformatör sanayicilerimizin ulaşamadığı ve erişimi zor olan malzemelerin ve aksesuarların üretimini hedefleyerek güçlü bir üretim altyapısı oluşturduk. Şanlıurfa OSB’de toplamda 5 bin metrekare arazi üzerinde 2 bin 700 metrekare alan kapattık. Fabrikamızın bina yatırımı tamamlandı. Üretim hatlarımızla ilgili yatırımlarımız hızla devam ediyor. Tam otomatik makine ve teknolojilerle güçlü bir üretim altyapısı oluşturuyoruz. CNC makine kapasitemizi artırmaya devam ediyoruz. 3 yeni makine yatırımımız sürüyor. Yeni üretim hatlarımızı faaliyete aldıktan sonra toplam istihdamımızı 30 kişiye çıkartacağız” dedi.

Bushing takımında ilk ürünlerini teslim etti

İlk etapta bushing takımında üretime başladıklarını ifade eden Sabri Ayırhan, öncelikli ürün hedeflerini bölgedeki transformatör sanayicilerinin yurt dışı pazarlarda ellerini güçlendirip rekabet gücü sağlayacak ürünler üzerine oluşturduklarını söyledi. Pek çok firmanın bushing takımları üretiminde yetersiz kaldığına dikkat çeken Ayırhan, “Bu alandaki teknik hazırlıklarımızı tamamlayarak seri üretime başladık. Hangi ebat ve ölçüde olursa olsun tüm bushing takımı taleplerine yanıt verecek altyapımız var. Hatta ürettim hatlarımızda tamamlanan ilk ürünlerimizi de yakın bir tarihte şehrimizde küresel ölçekte üretim yapan bir firmaya başarı ile teslim ettik. Firmadan geri dönüşlerimiz olumlu olarak gerçekleşti. Bushing takımı ürünlerinde pek çok iş ortağımızın elini güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Yağ Seviye göstergeleri, Basınç emniyet Valf ve komütatörlerde yerli üretime hazırlanıyor”

İkinci etap ürün hedeflerinin ise transformatörler üzerine yer alan yağ göstergeleri, basınç ve emniyet valfleri ve komütatörler olduğunu dile getiren Sabri Ayırhan, şöyle devem etti: “Bu ürünlerde Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde üretici firma olmadığı için tüm transformatör sanayicilerimiz maalesef şehir dışındaki üreticilere bağımlı durumda. Haliyle piyasada ciddi arz sorunu yaşandığı için uzun termin süreleri ve lojistik maliyetler üreticilerimizin yurt dışı pazarlardaki rekabet gücünü zayıflatıyor. Ayrıca söz konusu bölge dışı firmaların finansal esnekliğinin olmaması Urfa’daki üreticilerimizi ciddi oranda zorluyor. Bu dezavantajları ortadan kaldırmak üzere seri üretim hazırlıklarımız hızla devam ediyor. Önümüzdeki 2 ay içerisinde söz konusu transformatör parçalarını da ürün portföyümüze ekleyeceğiz. Özellikle komütatör ürünlerinde ciddi bir portföy hazırlıyoruz. Siparişini verdiğimiz makinelerimizi teslim aldığımızda üretime hızla başlayacağız.”

2025’te ihracata daha çok hız verecek

Toplam üretimlerinin yüzde 25’ini yurt dışı pazarlarda değerlendirdiklerini belirten Sabri Ayırhan, toplamda 5 ülkeye aktif ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Orta Doğu ülkelerinin lokomotif pazarları olduğunu ifade eden Ayırhan, şunları söyledi: “İhracatta büyümemizi sürdürüyoruz. 2025 yılı hedeflerimizden birisi toplam satışlarımızdaki ihracat oranının en az yüzde 50’ye ulaşması. Alternatif pazar çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Avrupa ve Afrika kıtalarında talepler almaya başladık. Uzak Doğulu firmalara karşı en önemli rekabet gücümüz, yüksek kalite, hızlı termin ve ürün çeşitliliği. 2025 yılında hem ülkemizdeki hem de Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da düzenlenecek elektromekanik fuarlarına da katılım sağlayacağız. Avrupa ve Afrika pazarları için kalite akreditasyon ve belgelendirme çalışmalarımız devam ediyor. 2025 yılında bu hazırlıkları tamamlayarak ihracat oranlarımızda hızlı bir artış öngörüyoruz. Yurt içi pazarlardaki ithalatı geriletirken, aynı zamanda ihracatımızı artırarak ülkemizin dış ticaret açığının kapatılmasına daha çok katkı sağlayacağız.”