Saytek enerji verimliliğini destekleyen çözümlerle sektörde büyümeyi sürdürüyor

Güçlü işbirlikleri ve geniş tedarik ağı sayesinde sektörün farklı ihtiyaçlarına uygun çözümler sunduklarını belirten Saytek Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, enerjide arz güvenliğini destekleyen, sürdürülebilir ve verimli bir tedarik modeli oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Yıldırım, bu doğrultuda, ürünlerini yerel pazarda etkin bir şekilde dağıtmak üzere yerel şirketlerle çalışarak sektörün gelişimine katkı sağladıklarını bildirdi.

Çalıştıkları kurum ve kuruluşlara, başta LPG olmak üzere farklı enerji ihtiyaçlarına uygun, kaliteli ve güvenilir tedarik çözümleri sunduklarını dile getiren Yıldırım, “Uluslararası kaynaklardan temin ettiğimiz enerji ürünlerini, güçlü tedarik zincirimiz ve yerel dağıtım ağlarımız aracılığıyla müşterilerimize zamanında ve kesintisiz şekilde ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Uzun vadeli anlaşmalarla, rekabetçi fiyatlama ve yüksek kalite standartlarıyla iş ortaklarının enerji arz güvenliğini desteklediklerini kaydeden Özer Yıldırım, ihtiyaca göre esnek ve sürdürülebilir tedarik modelleri geliştirdiklerini belirtti.

Enerji verimliliğini artırmak için sadece ürün teminiyle yetinmediklerine değinen Yıldırım, aynı zamanda gelişmiş risk yönetimi ve entegre süreçlerle de destek sağladıklarını aktardı.

“Çevreye duyarlı çözümler”

Yıldırım, lojistikten planlamaya kadar tüm süreçleri entegre biçimde ele alarak operasyonel verimliliği artırdıklarını, aynı zamanda çevreye duyarlı ve uzun vadede daha verimli enerji kullanımını destekleyen çözümler sunduklarını söyledi.

Yıldırım, 2025’in Saytek için hem büyümenin hem de stratejik açılımların net biçimde karşılık bulduğu bir yıl olduğunu bildirirken, yeni yatırımlar kapsamında yenilenebilir enerjiye dayalı GES projelerini de hayata geçirerek karbon ayak izini azaltmayı amaçladıklarını anlattı.

“Tüketimi sürekli izleyen enerji yönetim sistemi kurulmalı”

Özer Yıldırım, sanayide enerji verimliliğini artırmak için acilen atılması gereken 5 adımı şöyle sıraladı:

“Öncelikle, enerji tüketimini sürekli izleyen ve analiz eden bir enerji yönetim sistemi (ISO 50001) kurmak gerekir. İkinci olarak, verimsiz motorları yüksek verimli (IE3/IE4) modellerle değiştirip pompa, fan ve kompresörlerde değişken hızlı sürücüler kullanmak; üçüncü adım da fırın, kazan gibi ekipmanlardan açığa çıkan atık ısıyı geri kazanarak başka proseslerde veya ısıtmada değerlendirmek; dördüncü olarak, aydınlatmayı LED'e dönüştürüp sensörlerle kontrol ederek, HVAC sistemlerini ve yalıtımı iyileştirmek gerekmektedir. Son olarak da prosesleri optimize edip çalışanlara yönelik eğitim ve farkındalık programlarıyla enerji verimli davranışları kurum kültürüne yerleştirmek. Bu adımlar, devlet teşvikleri ve danışmanlık desteğiyle bir an önce hayata geçirildiğinde, enerji maliyetlerinde önemli düşüş sağlanır ve yatırımlar kısa sürede kendini amorti eder.”