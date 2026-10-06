Saytek, Fortune 500 Türkiye’ye 373’üncü sıradan girdi

Türkiye ekonomisinin nabzını tutan ve iş dünyasının en önemli göstergeleri arasında yer alan Fortune 500 Türkiye 2025 sonuçları açıklandı. Fortune 500 Türkiye Listesi'ne 2025'te 59 yeni şirket katılırken, Saytek de Fortune 500 Türkiye listesinde ilk kez yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Şirket, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin net satış gelirlerine göre sıralandığı araştırmada, 8 milyar 977 milyon 516 bin TL'lik net satış geliri ile listeye 373’üncü sıradan giriş yaptı.

Saytek, Fortune 500 Türkiye 2025’te ‘Medikal ve İlaç’ sektör sıralamasında 7’nci, Ankara il bazlı sıralamada ise 56’ncı oldu. Ayrıca 2025 yılında satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 242,5 oranında artıran şirket, ‘Satışlarını En Fazla Artıran Şirketler’ şirketler sıralamasında ise 5’inci sırada yer aldı. Şirketin, Fortune 500 Türkiye listesine ilk kez girmesi, son dönemde üretim kapasitesini ve faaliyet alanını genişletmeye yönelik adımlarının finansal performansına yansıdığını ortaya koydu.

Saytek Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, Fortune 500 Türkiye sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

“Saytek olarak geri dönüşüm, sağlık ve enerji sektörlerinde entegre bir iş modeliyle faaliyet gösteriyoruz. Sağlık tarafında implant ve medikal ürünler, Ankara’daki tesisimizde maske üretimi ve farklı alanlarda yürüttüğümüz çalışmalarla üretim kabiliyetimizi çeşitlendiriyoruz. Enerji tarafında ise LPG ithalatı, liman faaliyetleri ve lisanslı satış faaliyetlerimizle enerji tedarik zincirinde daha etkin bir rol üstleniyoruz. Geri dönüşüm sektöründe de yeni yatırımlarla üretim kapasitemizi artırırken, gıda temasına uygun rPET üretiminde ölçeğimizi büyütmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir büyüme yolunda attığımız bu adımların finansal performansımıza da yansımalarını görüyoruz. 2025 yılında hasılatımızı bir önceki yıla göre %242,5 artırarak 8,98 milyar TL seviyesine yükseltmeyi başardık. Elde edilen bu başarıyı; üretim kapasitemizi güçlendirme, faaliyet alanlarımızı genişletme ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriyoruz. Türkiye’nin en büyüklerini net satış gelirlerine göre belirleyen Fortune 500 Türkiye listesinde ilk kez yer alarak bu başarımızı da tescillemiş olduk. Önümüzdeki dönemde de gerçekleştireğimiz yeni yatırımlarla katma değeri yüksek ve sürdürülebilir üretim alanlarına odaklanmaya devam edeceğiz.”

Geri dönüştürülmüş PET üretiminde ölçek büyütüyor

Saytek, stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda bu yıl geri dönüşüm alanında üçüncü fabrikasını bünyesine kattı. Şirket, Cebi Ailesi yönetimindeki Kaptan Holding’e ait Tekirdağ Hayrabolu’daki rPET (geri dönüştürülmüş PET) üretim tesisinin satın alma sürecini tamamlayarak operasyonel kapasitesini genişletti. 35 bin metrekare açık alan içinde 13.000 m² kapalı alana kurulu yeni fabrika ile üretim kapasitesini artırmayı ve özellikle gıda temasına uygun rPET üretiminde ölçeğini büyütmeyi hedefleyen şirket, söz konusu yatırımla birlikte faaliyet alanını daha da güçlendirdi. Avusturya, Romanya, Fransa, Portekiz ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu 20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, yeni yatırımlarla hem iç pazarda hem de yurt dışı pazarlarda büyümeyi hedefliyor.