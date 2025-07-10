Saytek Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım: Depozito Yönetim Sistemi hızla yaygınlaştırılmalı

Geri dönüşüm sektöründe maliyetleri artıran en önemli etkenin atıkların kaynağında ayrıştırılmaması olduğunu vurgulayan Saytek Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, Türkiye’de atık toplama oranlarını yükseltecek ve kaynağında ayrıştırmayı sağlayacak atık yönetim sistemlerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Yıldırım ayrıca, Depozito Yönetim Sistemi’nin de hızla yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Bu sistemle yılda 200 binden fazla pet şişe toplanmasının hedeflediğini kaydeden Yıldırım, “Sistemin 81 ilde yaygınlaştırılmasıyla her yıl ekonomiye kazandırılacak toplam değerin ise 500 milyon Euro olacağı tahmin ediliyor” açıklamasında bulundu.

Geri dönüşüm sektörü iş hacmini ve ülke ekonomisine olan katkısını her geçen gün artırıyor

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için karbon ayak izinin düşürülmesi ve negatif karbon üretimi konusunda kilit rol oynayan geri dönüşüm sektörü, aynı zamanda hammadde tasarrufu, yeni iş alanlarının oluşturulması, ihracatın artırılması ve petrole olan bağımlılığın azaltılması gibi birçok ekonomik fayda sağlıyor. Başta tekstil ve otomotiv olmak üzere pek çok sektörün en önemli girdi kalemlerinden birini oluşturan plastik atıkların geri dönüştürülmesiyle, her yıl milyarlarca dolarlık kaynak yeniden kullanıma sunuluyor. Son yıllarda Türkiye’de önemli bir iş kolu haline gelen geri dönüşüm sektörü, yüksek maliyetlere rağmen iş hacmini ve ülke ekonomisine olan katkısını her geçen gün artırıyor.

“Atık ayrıştırmadaki zorluklar maliyetimizi artırıyor”

Geri dönüşüm sektörünün önde gelen markalarından Saytek Medikal ve Plastik Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, bu alandaki en büyük sorunlardan birinin nitelikli ve yeterli miktarda hammaddeye ulaşamamak olduğunu söyledi. Geri dönüşümde maliyeti artıran en önemli unsurun ise atıkların kaynağında ayrıştırılmaması olduğunu ifade eden Yıldırım “Karışık atıkların ayrıştırılması çok zorlu ve teknik donanım gerektiren bir süreç. Bu zorluk hem maliyetlerimizi artırıyor hem de üretim kapasitemizi etkiliyor” dedi. Türkiye’de geri dönüşümden en yüksek ekonomik ve çevresel verimin alınabilmesi için atık toplamayı artıracak ve kaynağında ayrışım yapabilecek atık yönetim sistemlerinin hızlıca devreye alınması gerektiğini dile getiren Yıldırım, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen projelerle, atık yönetiminin iyileştirilmesi ve Depozito Yönetim Sistemi’nin hızlıca yaygınlaştırılması gerekiyor” diye konuştu.

Plastik ithalatını azaltacak adım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın pilot uygulaması Sakarya’da başlatılan Depozito Yönetim Sistemi ile yılda 200 binden fazla pet şişeyi toplamayı hedeflediğini belirten Yıldırım, “Bu sistem sayesinde sürdürülebilirlik hem de geri dönüşüm sektörünün ihtiyaç duyduğu hammaddenin oluşturulması konusunda önemli bir adım atılmış olacak. Biz de sektör olarak üzerimize düşen görevi yerine getirerek atıkları dönüştürerek plastik ithalatının azalmasına çok daha fazla katkı sunacağız. Sistemin 81 ilde yaygınlaştırılmasıyla her yıl ekonomiye kazandırılacak toplam değerin ise 500 milyon Euro olacağı tahmin ediliyor” açıklamasında bulundu.

“Geri dönüşüm evde başlar”

Atıkların ayrıştırılması konusunda atılacak en önemli adımlardan birinin de evlerde ayrıştırma konusunda vatandaşları bilinçlendirmek olduğunu kaydeden Özer Yıldırım, “Geri dönüşüm aslında evde başlaması gereken bir süreç. Gelişmiş ülkelerde vatandaşlar bu konuda eğitiliyor ve belli bir sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Bizler de yaşamımızda ve alışkanlıklarımızda yapacağımız küçük değişikliklerle dev sonuçlar yaratabilir, sürdürülebilir ve daha temiz bir doğa ve döngüsel ekonomi için oluşturulacak sürecin bir parçası olabiliriz. Bunun için ilk iş olarak atıklarımızı daha kaynağında, yani evlerimizde ayrıştırmalı ve geri dönüşüm konteynerlerine bırakmalıyız. Hatta birçok belediyemiz ayrıştırılırmış atıkları evlerden teslim alarak sürece önemli bir katkı sunuyor. Bu imkândan da yararlanarak ayrıştırdığımız atıkları ekonomiye kazandırabiliriz.”

2035 hedefi yüzde 60 geri kazanım oranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2017’de Sıfır Atık projesi kapsamında atıkların geri kazanımı, ayrıştırma ve farkındalık oluşturma alanlarında çok önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Yıldırım, “Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık projesiyle 2017'de ülkemizde yüzde 13 olan geri kazanım oranı, 2024'te yüzde 36,08'e çıkarıldı. Bu oranın 2035 yılında yüzde 60'a çıkarılması hedefleniyor” dedi. Bakanlık verilerine göre, 7 yılda 32,5 milyon ton kâğıt-karton, 9,1 milyon ton plastik, 3,1 milyon ton cam, 6,4 milyon ton metal, 23,4 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşan toplam 74,5 milyon ton atık geri kazanıldı. Ayrıca bu 7 yılda 25 milyon kişiye geri kazanım ve ayrıştırma konusunu da içeren eğitimler verilmiş olmasının bu projenin çıkan en önemli kazanımlarından biri olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.