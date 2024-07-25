SC Eğitim Araçları, ihracatını en çok artıran 5 firmadan biri oldu

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 farklı marka ile mobilya sektörüne yönelik önemli projelere imza atan SC Eğitim Araçları, Orta Anadolu Mobilya ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin verilerine göre mobilya ürün grubunda ihracatını en çok artıran ilk 5 firma arasına girdi. Bu başarının ardındaki stratejik planları ve inovasyon çalışmalarını EKONOMİ gazetesine anlatan SC Eğitim Araçları Genel Müdürü Onur Çelik, “Uzun vadeli stratejik planlarımız, inovasyon, Ar-Ge ve yüksek kalite standartlarımızın bir yansıması olarak uluslararası pazarlarda marka bilinirliğimizi artırmak için yürüttüğümüz yenilikçi çalışmalar, müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla birleşince, hedeflerimize ulaşmamızı sağladı. Elde ettiğimiz bu başarı, ekibimizin azmi ve işbirliklerimizin güçlü temelleri üzerine inşa edilmiştir. Gelecekte de aynı kararlılıkla, Türk mobilya sektörünün globaldeki temsilcisi olarak daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İhracatını yüzde 80’e çıkaracak

Önümüzdeki dönemde küresel pazarda daha rekabetçi bir konuma yükselmeyi hedeflediklerinin altını çizen Çelik, yenilikçi çözümler sunarak ürün yelpazelerini genişletmeyi planladıklarını söyledi. 2023’te üretimlerinin yüzde 65’ini ihraç ettiklerini aktaran Çelik, “Yurt dışı pazarlarda gerçekleştirdiğimiz bu başarılı performans, şirketimizin uluslararası rekabet gücünü artırmanın yanı sıra marka değerimizi de güçlendirdi. 2024’ün ilk yarısında yakaladığımız büyüme ivmesini yılın ikinci yarısında da sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu dönemde, ihracat hacmimizi daha da artırarak, yeni pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirme çalışmalarına devam ederek ihracat oranımızı yüzde 80’e çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Geleceğe yönelik üretim ve yatırım planlarının sürdürülebilir büyüme ile inovasyon üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Çelik, öncelikli hedeflerinin üretim kapasitelerini artırarak, hem yurtiçi hem de uluslararası pazarlardaki konumlarını güçlendirmek olduğunu açıkladı. Bu doğrultuda, mevcut üretim tesislerine ciddi yatırımlar yapmanın yanı sıra yeni bir üretim tesisi kurmayı da planladıklarını kaydeden Onur Çelik, sözlerine şöyle devam etti: “Mevcut üretim tesisimize yeni teknoloji ve otomasyon sistemleri entegre ederek, üretim süreçlerimizi daha verimli ve esnek hale getireceğiz. Bu sayede, hem maliyetlerimizi optimize edecek hem de üretim hızımızı artıracağız. Ayrıca, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim yöntemlerine geçiş yaparak, çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi amaçlıyoruz.”