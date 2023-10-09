Schaeffler ve VDL Grubu’dan sürücüsüz servis araçları için güç birliği

Küresel otomotiv ve endüstri tedarikçisi Schaeffler, toplu taşımada kullanılacak yeni nesil sürücüsüz elektrikli servis araçları geliştirmek ve üretmek amacıyla VDL Grubu ile gücünü birleştirdi. Güç birliğinin ilk örnekleri olan otomotiv elektrik ve direksiyon teknolojileri, Münih’te düzenlenen IAA Mobility etkinliğinde tanıtıldı. Çizilen yol haritasına göre, test araçları 2025 yılında deneme sürüşüne başlayacak. 2030’da ise yaklaşık 2 bin aracın trafikte olması planlanıyor.

Dünya genelinde mobilite kavramı baştan yaratılıyor. Birçok büyük şehir, mobilite imkânlarını sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirmek için otonom sürüş çözümlerine yöneliyor. Sürücüsüz servis araçlarına talebin yüzyılın sonuna doğru özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'nın bazı bölümlerinde birçok büyük şehirde artması bekleniyor. Schaeffler, VDL Grubu ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği ile bu sürece başından dahil olarak ticari boyutta üretilebilecek servis araçlarının geliştirilmesini hızlandırmayı amaçlıyor.

Yeni mobilite ekosistemleri kurmak için yola çıktı

Schaeffler ile VDL Grubu iş birliği kapsamında sistem mühendisliği, geliştirme, üretim ve toplu taşımadaki teknolojik bilgi ve uzmanlıklar buluşarak ileri görüşlü ve yenilikçi mobilite konseptindeki araçlara yönelik otonom sürüş sistemi sağlanacak. İş birliğinde yerini alan Mobileye ise servis araçlarına SAE kademe 4 otonom sürüş sistemleri temin edecek. İş birliğinin ilk ürünü olan pilot uygulama olgunlaştırılırken, taşıma yetkilileri ve işletmecileriyle görüşmeler sürdürülüyor.

Üretim hacmi gerçekleşecek satışa bağlı

Schaeffler, VDL Grubu iş birliğinde mobilite ekosisteminin en büyük aktörleri arasında yer alan toplu ulaşım işletmecilerine yönelik olarak servis araçları geliştirmeyi ve üretmeyi planlıyor. 2025’te test araçlarının deneme sürüşünün ardından, 2030 yılı itibarıyla yaklaşık 2 bin aracın üretilmesi öngörülüyor. Üretimin VDL Grubu’nun Hollanda’da yer alan Mobilite Yenilik Merkezi’nde yapılması ve hedeflenen üretim hacminin satışa bağlı olarak artırılması planlanıyor. Yeni geliştirilen ve üretilen servis araçlarının ilk olarak Avrupa'da SAE Kademe 4 araçların kamu trafiğine çıkmasını onaylayan ilk ülke olan Almanya'da hizmete sunulması hedefleniyor.

“Mobilite ekosistemlerine sürdürülebilir destek sağlayacağız”

Sürücüsüz servis araçlarının modern mobilite ekosisteminin olmazsa olmaz bileşenleri haline geleceğini belirten Schaeffler AG CEO'su Klaus Rosenfeld, “İnsanları güvenle, hızla ve kolaylıkla A noktasından B noktasına taşıyacak bu sistemler hem şehirlerde hem kırsal bölgelerde herkesin mobiliteye erişimini artıracak. Schaeffler olarak bu gelişmelere sınıfının en iyisi sistem mühendisliği ve yenilikçi otomotiv teknolojileriyle sürdürülebilir destek sağlamak istiyoruz. Bu amacımıza ulaşmak için de güçlü ortaklara ihtiyacımız var. Bu doğrultuda VDL Grubu ve Mobileye ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

“Yeniliklerle dolu bir yolculuğa çıkıyoruz”

Sürücüsüz servis araçlarının geleceğin mobilite ihtiyaçlarında kilit role sahip olacağını vurgulayan VDL Grubu Başkanı ve CEO'su Willem Van Der Leegte ise “Bu araç konsepti, tasarımdan elektrik sistemine, bağlantılardan, otonom sistemine ve hizmetlerine kadar geniş çaplı mobilite çözümlerimize mükemmel uyum sağlıyor. Bu iş birliği, ortaklarımız Schaeffler ve Mobileye ile yeniliklerle dolu bir yolculuğa çıkmak ve öncü olmak için mükemmel bir fırsat sunuyor.” şeklinde konuştu.

“İş birliği doğru strateji ve ekipleri sağlayacak”

Mobileye Otonom Araçlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Johann Jungwirth da iş birliğine ilişkin şunları söyledi: “Otonom mobilitenin toplumu iyi yönde değiştirme potansiyeli, ancak söz konusu teknolojinin güvenli, erişilebilir ve genişletilebilir olması halinde tam anlamıyla ortaya çıkarılabilir. Schaeffler ve VDL Grubu iş birliğimiz, mobiliteyi çok yakın gelecekte bir hizmet haline getirebilmemiz için bize doğru stratejiyi ve ekipleri sağlayacak.”