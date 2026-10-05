Schneider Electric, PTC'yi 23,7 milyar dolara satın alıyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Deniz Güldağ

Tamamı nakit olarak gerçekleştirilecek işlemde Schneider Electric, mühendislik yazılımlarında önde gelen bir teknoloji şirketi olan PTC'nin her bir hissesi için 205 dolar ödeyecek. Bu fiyat, PTC'nin özsermayesine yaklaşık 22,6 milyar dolar değer biçecek.

Schneider Electric'in hisseleri, anlaşmanın açıklanmasının ardından bugün erken saatlerdeki işlemlerde yüzde 6,4 geriledi. PTC hisseleri ise yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti.

Satın almayla Schneider Electric'in endüstriyel ürünlerin tasarlanması ve mühendislik spesifikasyonlarının hazırlanmasında yardımcı olabilecek yazılım çözümlerini güçlendirmesi bekleniyor.

Enerji yönetimi ve endüstriyel otomasyon alanlarında faaliyet gösteren Schneider Electric'in hisseleri bu yıl yüzde 28 yükseldi. Şirketin piyasa değeri 175 milyar euroya ulaşırken, Schneider Electric Fransa'nın borsada işlem gören üçüncü en büyük şirketi oldu.

*PTC, ABD merkezli bir bilgisayar yazılımı ve teknoloji şirketidir (orijinal adı Parametric Technology Corporation). Mühendislik dünyasında çok popüler olan Creo, Windchill ve ThingWorx gibi yazılımların geliştiricisidir.