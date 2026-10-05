Schneider Electric, PTC'yi 23,7 milyar dolara satın alıyor
Fransız Schneider Electric, ABD merkezli mühendislik yazılımı sağlayıcısı PTC’yi 23,7 milyar dolara satın alacak. Anlaşma, Schneider Electric'in bugüne kadarki en büyük satın alması olacak.
Deniz Güldağ
Tamamı nakit olarak gerçekleştirilecek işlemde Schneider Electric, mühendislik yazılımlarında önde gelen bir teknoloji şirketi olan PTC'nin her bir hissesi için 205 dolar ödeyecek. Bu fiyat, PTC'nin özsermayesine yaklaşık 22,6 milyar dolar değer biçecek.
Schneider Electric'in hisseleri, anlaşmanın açıklanmasının ardından bugün erken saatlerdeki işlemlerde yüzde 6,4 geriledi. PTC hisseleri ise yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti.
Satın almayla Schneider Electric'in endüstriyel ürünlerin tasarlanması ve mühendislik spesifikasyonlarının hazırlanmasında yardımcı olabilecek yazılım çözümlerini güçlendirmesi bekleniyor.
Enerji yönetimi ve endüstriyel otomasyon alanlarında faaliyet gösteren Schneider Electric'in hisseleri bu yıl yüzde 28 yükseldi. Şirketin piyasa değeri 175 milyar euroya ulaşırken, Schneider Electric Fransa'nın borsada işlem gören üçüncü en büyük şirketi oldu.
*PTC, ABD merkezli bir bilgisayar yazılımı ve teknoloji şirketidir (orijinal adı Parametric Technology Corporation). Mühendislik dünyasında çok popüler olan Creo, Windchill ve ThingWorx gibi yazılımların geliştiricisidir.