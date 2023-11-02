Schneider Electric’in global üst yönetimine Türkiye'den yeni atama

Schneider Electric, yeni bir uluslararası üst düzey atama ile Neslihan Ogan Gümrükçü’nün Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı görevine getirildiğini duyurdu. Gümrükçü, yeni görevi kapsamında 80’i aşkın ülkede İK operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak. 1 Kasım 2023 tarihi itibariyle yeni görevine başlayan Gümrükçü, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde Yetenek ve Çeşitlilik dönüşümü başta olmak üzere İK önceliklerinin belirlenmesi, yeni yetenekler ve liderlik süreçlerinin güçlendirilmesi ve yeni nesil müşteri ve tüketici beklenti ve ihtiyaçlarına paralel değişen ve dijital odaklı hale gelen yetkinliklerin tüm bölgede geliştirilmesi gibi kritik konulardan sorumlu olacak. Bu kapsamda sorumluluk alanındaki ülkelerde İK stratejilerinin hayata geçirilmesine, İK girişimlerine ve yeni nesil uygulamalara liderlik edecek.

Alanında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan ve 2018 yılından bu yana Schneider Electric'te görev alan Gümrükçü, Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları Genel Müdürü Yardımcılığının ardından son olarak 2021 yılından beri Orta Doğu Afrika bölgesinin Yetenek, Öğrenme ve Gelişim Başkan Yardımcısı olarak bölgedeki sürekli öğrenme kültürünü güçlendirmek, yerel yetenekleri geliştirmek ve liderlik yeteneklerini artırmak üzere bölgede kilit dönüşümlere liderlik etti.

Profesyonel sorumluluklarının yanı sıra Gümrükçü, özellikle kadınların iş hayatına tutundurulması ve liderlik özelliklerinin geliştirilmesi konusunda koçluk ve mentorluk çalışmalarına gönüllü olarak destek veriyor. Gümrükçü, İstanbul Üniversitesi Dil Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Bölümü’nden mezun olduktan sonra Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.