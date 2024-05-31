Schneider Electric’te Türkiye’den üst düzey transfer

Schneider Electric’te gerçekleştirilen üst düzey atama ile Azerbaycan, Türkmenistan ve Gürcistan ülkeleri organizasyonu için Ticari Operasyon Direktörlüğü görevine Bihter Gönenli getirildi.

Yeni görevi kapsamında Gönenli, Central Asia ülkelerinde enerji yönetimi ve otomasyonun stratejik dönüşümü, sürdürülebilir enerji altyapıları ve elektrifikasyon çözümleri için gerekli olan tüm Schneider Electric ticari faaliyetlerine ve organizasyonlarına liderlik edecek. Gönenli ayrıca, operasyonların güçlendirilmesinden sorumlu olacak ve tüm operasyonları Bakü/Azerbaycan’dan yönetecek.

Bu doğrultuda Schneider Electric, Azerbaycan’daki varlığını güçlü bir şekilde devam ettiriyor ve bu atama ile birlikte bölgedeki stratejik konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

17 yıldır Schneider Electric’te kariyerine devam eden Bihter Gönenli, servisler departmanı proje yönetim merkezinde proje müdürlüğü, proje geliştirme ve satış yöneticiliği, Türkiye, Pakistan ve Orta Asya ülkelerinde operasyon liderliği, Dijital Enerji iş biriminin satış ve pazarlama yöneticiliği, Güç Sistemleri iş birimi Ortadoğu bölge direktörlüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu.

Uzun soluklu bir liderlik deneyimine sahip olan Gönenli, elektrik mühendisliği alanında lisans derecesinden mezun olduktan sonra, Sabancı Üniversitesi ve INSEAD gibi eğitim kurumlarında ‘Liderlik, ‘Strateji ve Liderlik’ ve 'Kadın Liderliği' programlarını başarıyla tamamladı. Kadın mühendislerin sektördeki temsili ile ilgili sosyal sorumluluk projelerinde özellikle görev alan Gönenli, bölgede Schneider Electric’in rol model kadın liderlerinden birisi olarak konumlandırılıyor.