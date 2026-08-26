SDT Uzay'dan 1,4 milyon dolarlık savunma elektroniği siparişi
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, yurt içindeki bir müşterisinden savunma elektroniği alanında 1,4 milyon dolar tutarında sipariş aldı. Sipariş kapsamındaki ürünlerin 2027 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR), yeni iş ilişkisine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.
Şirket, yurt içinde faaliyet gösteren bir müşterisinden savunma elektroniği alanında toplam 1 milyon 406 bin dolar tutarında sipariş aldığını bildirdi.
SDT Uzay'ın açıklamasına göre, alınan sipariş kapsamında yer alan ürünlerin teslimatlarının 2027 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.