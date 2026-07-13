SDT Uzay'dan 5,35 milyon dolarlık savunma sözleşmesi
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, yurt içi bir müşteriyle savunma sistemleri alanında 5,35 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.
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SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yurt içi bir müşteriyle yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
Şirket, savunma sistemleri alanında imzalanan sözleşmenin toplam bedelinin 5,35 milyon dolar olduğunu bildirdi.
Sözleşme kapsamındaki ürün teslimatları 2026, 2027 ve 2028 yıllarında gerçekleştirilecek.