Seçil Kılıç’a BDR Thermea’da global görev

Kılıç, yeni görevi kapsamında grubun faaliyet gösterdiği 13 ülkede bireysel kanalda müşteri kazanım stratejisinden sorumlu olacak. Veri ve teknolojiyi odağına alan, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir model geliştirecek olan Kılıç, bu modelin tüm ülkelerde entegre, çevik ve yüksek performanslı şekilde uygulanmasını sağlayacak. Ayrıca Kılıç, farklı pazar dinamiklerini fırsata dönüştüren, yeni kanallar ve yaratıcı çözümlerle büyüme alanlarını genişleten bir yaklaşımla organizasyonun müşteri kazanım gücünü küresel ölçekte ileri taşıyacak planlamadan da sorumlu olacak.​​​​​​​

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü'nden "başarı bursu"yla mezun olan Kılıç, kariyerine Koç Topluluğu bünyesindeki Divan Grubu'nda başladı. Daha sonra Fransız menşeili Saint-Gobain Grubu'na katılarak Türkiye organizasyonunda pazarlama ve iletişim alanında görev aldı. Görev kapsamının genişlemesiyle İstanbul'daki çalışmalarının ardından Dubai'de konumlanan Kılıç, Türkiye, Orta Doğu, ihracat pazarları ve Güney Afrika'yı kapsayan bölgede pazarlama ve iletişim faaliyetlerini yönetti.