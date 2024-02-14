“Seçim sonrası gayrimenkul sektöründe hareketlilik bekleniyor”

İSTANBUL / EKONOMİ

Bir süredir durağan bir seyir gösteren gayrimenkul sektöründe seçimlerin ardından bir hareketlilik beklendiğini belirten Neva Prestij Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öztürk, Akdeniz Bölgesi’nde yabancıya satışların yavaşladığını, İstanbul’da ise deprem söylentilerinin satışları durdurduğunu söyledi. İnşaat malzemesi fiyatlarının şu an için normal seyrettiğini vurgulayan Öztürk, ancak mart ayından sonra fiyatlarda artış olabileceğini ifade ederek, konut piyasasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu; “Kuzey Kıbrıs'ta iş yapan müteahhitlerimiz İsrail'den satışların arttığını söylüyor. Ancak bu durumun iç piyasaya herhangi bir etkisi yok. Yabancılara konut satışı ile ilgili şu an bir durgunluk söz konusu. Antalya-Mersin bölgesinde Rus ve Ukrayna’dan gelenlerin alımları da yavaşlamış durumda. İstanbul'da da deprem olacağı söylentisi nedeniyle yine yabancılara satışta daralma var.”

Yerli piyasaya gelindiğinde ise; konut kredi faizlerinin yüksekliğinden dolayı satışların durgun seyrettiğini dile getiren Öztürk, “Fakat yılın dördüncü çeyreğinde başlayan kur korumalı mevduattan çıkan vatandaşların gayrimenkule dönüşü başladı.”

Topraktan projelere ilgi büyük

Vatandaşların hala en güvenilir yatırım aracı olarak konutu gördüğüne de değinen Öztürk; “Konutun yanında yine konut yapılabilecek imarlı arsalar da çok talep görmekte. Ülkemizdeki birçok büyük inşaat şirketi projelendirmedikleri arsaları için, topraktan arsa alarak ev sahibi olma kampanyaları başlattılar. Şuanda bu çok revaçta. Kentsel dönüşümde yapılan son iyileştirmeler ise, piyasayı çok etkilemedi diyebiliriz. Çünkü kentsel dönüşümü özel sektör yapacaksa kendisine düşecek payların satımı için konut kredilerinin açılması lazım. Bu da şuan mümkün gözükmüyor” dedi.

Sektördeki olumsuzluklar nedeniyle birçok firmanın Balkan ülkeleri, Londra, Arap ülkeleri ve Rusya’da projeler geliştirdiklerini vurgulayan Öztürk, konut yatırımcılarının ise iç piyasadaki olumsuzluklar nedeniyle Dubai, Makedonya, Kosova, Londra, Almanya, ABD’den daireler almaya başladığını kaydetti.

120 bin Türk yurtdışından ev aldı, 32 milyar dolar yurt dışına gitti

Gayrimenkul piyasasında bazı konuların sektörün gelişimini engellediğine vurgu yapan Öztürk, şöyle devam etti, “İnsanların ikinci evi almasını önleyen vergiler konuşuluyor, ev için kredi verilmiyor, insanlar ev alıp kiraya veremiyor, kiralık ev bulunamıyor, kiralamalarda da enflasyonun altında sınırlamalar var. Bu nedenle yatırım amaçlı konut almak isteyenler Dubai, Makedonya, Kosova, Londra, Almanya, ABD’den daireler almaya başladı. Hem dövizle getirisi var hem de alımı daha kolay. Çünkü Dubai ve Londra'daki inşaat firmaları şu an Türkiye'de çok rahat hareket ediyorlar. Çok fazla proje pazarlıyorlar. Bugün, 120 bin Türk vatandaşının yurtdışında 32 milyar dolar değerinde ev satın aldığı biliniyor. Yani iç piyasa durdurmaya çalışılırken, içerideki paranın kaçması önlenemedi. Yetkililerin bunu gözden geçirmesi gerekiyor. Bu konularda iyileşme bekliyoruz.”