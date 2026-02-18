SEDDK'dan hasar istismarcılarına karşı yeni adım: Değer kaybı ve maddi hasar aynı anda hesaplanacak

SEDDK, bu uygulamayla hasar tazmin süreçlerinde önemli bir sadeleşme ve hızlanma sağlanacağını, aynı zamanda sistemin istismara açık alanlarının daraltılacağını vurguladı.

Yeni sistem kapsamında ekspertiz atamaları merkezi ve dijital bir yapı üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece değer kaybı hesaplaması, maddi hasar dosyasıyla entegre biçimde yürütülecek.

Bu uygulamanın, hem süreçleri hızlandırması hem de farklı kanallardan yürütülen taleplerin yarattığı karmaşayı azaltması hedefleniyor. Kurum, bu adımın hasar süreçlerinde şeffaflık ve öngörülebilirliği artıracağını belirtiyor.

Hasar istismarcılarına karşı eylem programı

SEDDK açıklamasında, trafik kazalarının hemen ardından kaza bilgilerini hukuka aykırı yollarla temin eden ve 'hasar danışmanı' ya da 'hasar aracısı' gibi unvanlarla faaliyet gösteren bazı oluşumlara dikkat çekildi.

Yanıltıcı vaatlerle vatandaşların hasar takibini üstlenen bu yapıların, süreci olağan akışından çıkardığı ve sigortacılık sistemine olan güveni zedelediği ifade edildi.

Kurum, bir süredir yürütülen eylem programı kapsamında hasar süreçlerinin “gerçek zarar ilkesi” doğrultusunda sonuçlandırılması için çeşitli tedbirleri devreye aldığını hatırlattı.

Akıllı Eksper Atama Sistemi de bu programın önemli bir ayağını oluşturuyor.

Trafik genel şartları değişecek

Kurum, bir sonraki aşamada trafik sigortası genel şartlarında değişikliğe gidileceğini duyurdu. Yargı içtihatlarıyla tam uyumlu şekilde hazırlanacak düzenlemelerle, hasarların daha adil ve daha hızlı biçimde tazmin edilmesi amaçlanıyor.

SEDDK, hasar süreçlerini istismar ederek sisteme zarar veren oluşumların tamamen sistem dışına çıkarılmasına yönelik ilave önlemlerin de devreye alınacağını açıkladı.

Kurum açıklamasında, sigortacılığın temelini oluşturan hasar süreçlerinin hızlı ve adil şekilde işlemesi için tüm paydaşlar nezdinde gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğü vurgulandı. Vatandaşların mağduriyetine kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizildi.

TSB’den dolandırıcılara karşı uyarı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), son dönemde trafik kazaları sonrasında kendilerini “hasar danışmanı” olarak tanıtan kişilerin vatandaşları mağdur etmesi ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi üzerine video ile vatandaşlara çağrıda bulundu: “Verileriniz güvenliğinizdir, kimseyle paylaşmayın.”

Hazırlanan video çalışmasında, kaza sonrası yaşanan stres ve belirsizlik ortamını fırsata çevirmeye çalışan kişi ve oluşumlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Videoda, hasar süreciyle ilgili işlemlerde yalnızca yetkili sigorta şirketleri ve resmî kurumlarla iletişime geçilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

TSB tarafından yapılan açıklamada, kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasının ciddi mağduriyetlere yol açabileceği belirtilerek şu uyarıya yer verildi:

“Trafik kazası sonrası vatandaşlarımız yalnızca sigorta şirketleri ve resmî kurumlarla iletişim kurmalı; kimlik bilgileri, poliçe detayları ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerini yetkisiz kişilerle paylaşmamalıdır.”

Türkiye Sigorta Birliği, bu çalışma ile vatandaşların hak kaybına uğramasının önlenmesini, kişisel verilerin korunmasını ve sigorta sektörüne duyulan güvenin güçlendirilmesini hedefliyor.