Sefa Grup İnşaat’tan Ankara’da 2 milyar liralık yeni konut yatırımı

Bugüne kadar 1000'den fazla konutu sahiplerine teslim eden ve inşaatı süren 400 dairelik projeleriyle büyümesini sürdüren şirket, özellikle Esenboğa Havalimanı çevresinde geliştirdiği "full eşyalı" konut konsepti ve kira takip sistemiyle sektörde farklılaşmayı hedefliyor.

Sefa Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Gülmez, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şirketin konut ve ticari projelerde planlama, mühendislik ve uygulama süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla ele aldığını söyledi.

Ankara'nın gelişim aksında yer alan Sincan, Etimesgut ve Esenboğa Havalimanı çevresinde projeler yürüttüklerini belirten Gülmez, güven, kalite ve sürdürülebilirliği odağa alan bir anlayışla hareket ettiklerini ifade etti.

Modern mimari çizgilerin, doğru lokasyon seçimiyle birleştiği projelerde kullanıcı ihtiyaçlarını merkeze aldıklarını aktaran Gülmez, "Hem yaşam hem de yatırım değeri yüksek yapılar üretmeye odaklanıyoruz." dedi.

"Projelerimizde tüm sosyal donatı alanları bulunuyor”

Serkan Gülmez, yaklaşık 25 yıllık faaliyet sürecinde 1000'in üzerinde konut ürettiklerini belirterek, halihazırda yapımı süren 400 konutluk projelerinin bulunduğunu bildirdi.

Kısa süre içinde yaklaşık 2 milyar liralık yeni yatırımla 650 konutluk yeni projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Gülmez, "Bunun 400'ü Pursaklar'da, 250'si ise Esenboğa Havalimanı çevresinde yer alacak. Karma konseptte tasarlanan projelerimizde 2+1'den 4+1'e kadar farklı daire tiplerinin yanı sıra ticari alanlar da bulunacak." diye konuştu.

Yeni projelerde havuz, yeşil alan ve sosyal yaşam alanları gibi çok sayıda donatının yer alacağını anlatan Gülmez, tamamlanan ve devam eden yatırımlarla birlikte teslim edilen toplam konut sayısının 2 binin üzerine çıkacağını söyledi.

"Bir kez ev alan, yakın çevresini de getiriyor"

Müşteri memnuniyetinin şirket açısından en önemli referans olduğunu vurgulayan Gülmez, projelerdeki satışların büyük bölümünün tavsiye yoluyla gerçekleştiğini dile getirdi.

Gülmez, “Bizden bir kez konut alan kişiler daha sonra eşini, dostunu, akrabasını yönlendiriyor. Bu da projelerimizde satışların lansmandan kısa süre sonra büyük ölçüde tamamlanmasını sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

"Kira takip sistemimiz yoğun ilgi görüyor, kiracılar otele gelir gibi taşınıyor"

Şirketin son dönemde özellikle küçük ölçekli projelerde uygulamaya başladığı "kira takip sistemi"nin yoğun ilgi gördüğünü belirten Gülmez, bu modeli yeni projelerine de taşıyacaklarını söyledi.

Özellikle Esenboğa Havalimanı çevresi ve üniversitelere yakın bölgede geliştirecekleri yeni projede "fulleşyalı" konsept uyguladıklarını ifade eden Gülmez, dairelerin beyaz eşyadan oturma grubuna, çalışma masasından perde ve halıya kadar tüm detaylarıyla hazır teslim edildiğini anlattı.

Bazı mobilya ve ürünlerin de projeye özel üretildiğini kaydeden Gülmez, şunları söyledi:

“Genellikle üniversite öğrencileri ya da bekar çalışanların tercih ettiği bir konsept oluşturuyoruz. İnsanlar adeta otele gelir gibi sadece çantasıyla taşınıyor. Ayrıca yatırımcılarımız adına kiralama süreçlerini de biz yönetiyoruz. Bu model, özellikle yatırım amaçlı konut alıcılarından yoğun ilgi görüyor.”

"Farklı illerden ve KKTC'den proje yapmamız için davet ediyorlar"

Sefa Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Gülmez, Ankara dışından da projelere talep geldiğini belirterek, Bodrum'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC), İstanbul'dan Muğla'ya kadar farklı bölgelerden yatırımcıların kendileriyle proje yapmaları için iletişime geçtiğini söyledi.

Kendilerinin de yeni şehirlerde projeler geliştirmeyi planladıklarını ancak bunun için uygun zaman beklediklerini aktaran Gülmez, "Etap etap ve sağlam adımlarla ilerlemeyi tercih ediyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı illerdeki projelerimizi de açıklayacağız" şeklinde konuştu.