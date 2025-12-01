Seferberliği 310 bin fidanla hızlı başlattı hedefe kent ormanlarını da koydu

ALJ Türkiye destekçileriyle birlikte ülke genelinde bir yıl içinde 1.4 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor. Şirket “Ağaçlandırma Seferberliği” kapsamında satılan her 1 araç için 10 fidan dikecek. Ağustos sonu başlayan bu yaklaşım sayesinde, destekçiler ve araç satışlarıyla birlikte Kasım ayı itibarıyla 310 binden fazla fidan 2024 yazında İzmir’in Buca ilçesindeki yangında zarar gören 185 hektarlık alanda toprakla buluşturuldu. Castrol, Reysaş ve Rumeli Üniversitesi ise, tüm sektöre ilham veren Ağaçlandırma Seferberliği’ne ilk destek verenler arasında yer aldı.

ALJ Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı dikim töreninde gerçekleştirilen panelde ALJ Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Ağaçlandırma Seferberliği kampanya elçisi oyuncu Burcu Biricik, Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Daire Başkanı ve OGEM Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Turan ve seferberlik destekçilerinden Castrol Türkiye ve Ukrayna Genel Müdürü Nilay Tatlısöz ve Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Egemen Döven görüşlerini dile getirdiler.

Yaklaşık 185 hektarlık alanı kapsayan bu çalışma, yalnızca bir dikim etkinliği olmanın ötesine geçerek bölgenin uzun vadede yeniden ormana dönüşmesi için atılan kapsamlı bir adımı temsil ediyor. ALJ Türkiye, İzmir’deki bu ilk etabın ardından seferberliği Türkiye’de ihtiyaç duyulan tüm bölgelere taşımayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında yalnızca bir yıl içinde yaklaşık 1000 futbol sahası büyüklüğünde yeni bir yeşil alan oluşturacak 1.4 milyon fidan toprakla buluşturulacak. Seferberlik, bilimsel ağaçlandırma modelleri geliştiren OGEM Vakfı iş birliğiyle yürütülüyor. OGEM, ülke genelindeki ağaçlandırma ihtiyaçlarını toprak yapısı, iklim, tür seçimi ve dikim zamanlaması gibi kriterlere göre belirleyerek, fidanların 3 ila 5 yıl boyunca bakımını üstleniyor ve tutmayan fidanları yenileyerek kalıcı orman ekosistemleri oluşturulmasına yardımcı olacak. Dikilecek fidanların yüzde 10’unu ise bölgeye uygun meyve ağaçları oluşturacak.Yabani incir, yabani zeytin, alıç, kızılcık, mersin ve üvez gibi türler, yetişkin hale geldiklerinde yüzlerce hayvan türüne yaşam alanı sağlayacak.

Oyuncu Burcu Biricik’in kampanya elçisi olduğu seferberlikle ilgili bilgi veren ALJ Türkiye CEO’su Bozkurt “Türkiye’nin giderek artan iklim krizi, kuraklık ve yangın tehdidi karşısında artık hepimizin çok daha fazla sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz. ALJ Türkiye olarak biz de bu tabloyu tersine çevirmek için büyük ve sürdürülebilir bir adım atma gerekliliğini gördük.” dedi.

Hedeflerinin araç satışlarına paralel olarak 6 ayda bir 650-700 bin fidanlık dikim yapmak olduğunu ifade eden Bozkurt “Amacımız yalnızca ağaç dikmek değil; kendi kendine yaşam döngüsünü sürdürebilen orman ekosistemleri oluşturmak. İş yaptığımız bu topraklara karşı sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.” diye konuştu.

“Ağaçlandırma kırsal kesimlerle sınırlı kalmayacak”

Türkiye’de ihtiyaç duyulan her noktaya temas etmek istediklerini belirten Bozkurt, aynı zamanda kent ormanlarının da önemine değinerek şunları söyledi:

“Bu seferberliği sadece kırsal alanlarda veya yangın sonrası bölgelerde ağaçlandırmayla sınırlı görmüyoruz. Kent ormanları da en az o alanlar kadar önemli. Çünkü insanlar hayatlarının büyük bölümünü şehirlerde geçiriyor ve bu nedenle en çok şehir içindeki ağaçlı alanlara ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında bayilerimiz var. Üç ay önce tüm bayilerimize bu konudaki düşüncelerimi aktardım. Her bir bayimizle bulundukları şehirde bir kent ormanı kurmak için hareket geçiyoruz. Kentteki yeşil alanların depresyonu azalttığını, mutluluk seviyesini artırdığını, hatta hastalık ve ölüm oranlarını düşürdüğünü gösteren bilimsel veriler var. Kırsalda büyük bir dikim planımız var ve bunu sürdüreceğiz. Ama kentlerde de önemli adımlar atılması gerek. Türkiye’nin kaybettiği orman varlığını geri kazanmasını, hepimizin aynı sorumluluğu üstlenmesiyle mümkün olabilir. Buradan hem belediyelere hem de tüm sektörlere açık bir çağrı yapmak istiyorum. Bu hareketin büyümesi için her kurumun elini taşın altına koyması gerekiyor. Hep birlikte çok daha büyük işlere imza atılacağını biliyoruz” dedi.

Oyuncu Burcu Biricik de duyduğu anda katkıda bulunma karar verdiği seferberlikle ilgili olarak “Bundan sona içinde bulunacağım tüm projelerin sözleşmelerine bu seferberliğe katkı öngören bir madde ekletmek istiyorum” dedi.